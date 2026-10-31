Ambasada SUA la Moscova a emis sâmbătă, 31 octombrie 2026, o alertă de securitate privind o amenințare credibilă cu victime în masă la Muzeul-Rezervație Țarițîno, unul dintre obiectivele culturale importante ale capitalei ruse. Autoritățile americane au recomandat evitarea zonei, în timp ce serviciile de securitate din Rusia au confirmat că au primit informații despre pregătirea unui posibil atac terorist.

Avertismentul vizează chiar ziua de 31 octombrie, iar Ambasada SUA a precizat că informațiile sunt tratate cu seriozitate și că Washingtonul se coordonează cu autoritățile ruse pentru gestionarea situației. Alerta este importantă atât pentru locuitorii Moscovei, cât și pentru cetățenii străini care se află în capitala Rusiei.

Potrivit avertizării publicate de misiunea diplomatică americană, amenințarea se referă la Muzeul-Rezervație Țarițîno, aflat pe strada Dolskaya nr. 1, în sudul Moscovei.

Ambasada le-a recomandat cetățenilor americani:

să nu viziteze muzeul pe 31 octombrie;

să evite zona din apropierea obiectivului;

să stea departe de locurile aglomerate;

să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor;

să urmărească informațiile publicate de presa locală;

să aibă telefoanele mobile încărcate și documentele de identitate asupra lor.

Diplomații americani au subliniat că recomandările fac parte din măsurile de precauție necesare în contextul informațiilor primite despre posibila amenințare.

Un element important al situației este confirmarea venită din partea Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Reprezentanții instituției au declarat pentru agenția de presă TASS că au primit informații de la partenerii americani privind pregătirea unui posibil atac terorist la Moscova.

Potrivit informațiilor preluate de Reuters, datele au fost transmise prin canalele de cooperare existente între cele două state. Serviciul rus a precizat că desfășoară activitățile necesare în urma avertismentului primit.

Confirmarea FSB arată că avertizarea americană a fost comunicată și instituțiilor ruse responsabile de securitate. Totuși, autoritățile nu au oferit detalii despre persoanele suspectate, natura exactă a amenințării sau modul în care ar putea fi pus în aplicare un eventual atac.

Țarițîno este un complex muzeal și parc istoric din sudul Moscovei, cunoscut pentru palatul construit la ordinul împărătesei Ecaterina a II-a, precum și pentru grădinile și clădirile sale istorice.

Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response. Actions to take: Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds. Be aware of your surroundings. Review your personal security plan. Keep your cellphone charged in case of emergency. Carry proper identification. Monitor local media for any further information Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates. Assistance: U.S. Embassy Moscow, Russia +7 495 728-5577 [email protected] U.S. Embassy Moscow web page State Department – Consular Affairs (+001) 888-407-4747 or (+001) 202-501-4444 Russia Country Information Follow us on Facebook and Twitter State Department – Consular Affairs 1-888-407-4747 or 1-202-501-4444 — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026

Complexul reprezintă un obiectiv cultural și turistic important al capitalei ruse, fiind frecventat atât de localnici, cât și de vizitatori.

Alegerea unui asemenea loc în avertizarea de securitate ridică probleme suplimentare privind protecția spațiilor publice în care se pot aduna numeroase persoane. Până la publicarea informațiilor disponibile, nu au fost făcute publice detalii care să permită stabilirea naturii concrete a pericolului.

Este important de precizat că avertismentul Ambasadei SUA se referă la o amenințare potențială, nu la confirmarea producerii unui atentat. Nici comunicarea FSB nu oferă informații despre un atac efectiv, ci despre primirea unor date referitoare la pregătirea acestuia.

De asemenea, nu au fost comunicate public informații despre eventuale victime sau despre identificarea unor suspecți.

Situația rămâne una de securitate, iar recomandarea principală a diplomației americane este evitarea Muzeului-Rezervație Țarițîno și a zonelor aglomerate din apropiere.