Amazon și Starbucks ar putea livra prin drone. SUA propune reguli noi pentru zborurile comerciale

Departamentul pentru Transporturi al Statelor Unite a prezentat marți o propunere legislativă importantă, care ar permite utilizarea pe scară largă a dronelor comerciale dincolo de raza vizuală a operatorilor.

Măsura ar elimina actuala cerință de a obține derogări individuale, deschizând calea pentru dezvoltarea accelerată a livrărilor aeriene. „Vom declanșa dominația americană în domeniul dronelor,” a declarat secretarul Transporturilor,, în cadrul unei conferințe de presă. În prezent, zborurile fără contact vizual direct sunt posibile doar în baza unor aprobări speciale, ceea ce limitează extinderea serviciilor comerciale.

American drone dominance starts by letting our innovators INNOVATE!

That’s why today we unveiled our “Beyond Visual Line of Sight” rule.

This is how our country leads on aviation 🇺🇸 pic.twitter.com/qy6wpF61vB

— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) August 6, 2025