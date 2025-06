Actualitate „Am dat mită pentru moartea lui tata…” Noi detalii în scandalul de la Spitalul Hîncești







Republica Moldova. Noi detalii în cazul scandalului din spitalul Hîncești. Rudele profesorului decedat la 78 de ani în urma unui AVC au depus un denunț la Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru dare de mită. Ele au solicitat și Ministerului Sănătății să se implice în elucidarea cazului. Administrația spitalului neagă orice acuzație.

Au depus un denunț la CNA pentru corupție

„Ne asumăm toate riscurile. Am mers la CNA și am declarat fiecare acțiune în care am fost impuși să fim parte a actului de corupție. Știm că poate urma ceva grav, inclusiv pedeapsă penală. Dar numai astfel vom putea demonstra adevărul despre moartea lui tata și ilegalitățile din acel spital”, a declarat fiica profesorului decedat, Tatiana Foltea.

Într-o discuție cu reporterul EvZ, Tatiana a povestit că imediat după postarea de pe Facebook, au început amenințările.

„Suntem sunați de la un număr necunoscut de o doamnă care susține că vom fi anchetați, arestați etc. Doamna deranjează chiar și persoanele care au comentat sub acea postare. Din cauza situației și mama a ajuns să se simtă foarte rău”, ne-a spus ea.

Mită direct în hol

Din motive de sănătate, femeia a trebuit să rămână în Germania, acasă venind soțul ei. Tatiana ne-a mai povestit că în cele câteva zile de aflare în spital a tatălui a efectuat 721 apeluri telefonice.

„Voiam doar ca cineva să se apropie de el, pentru că era în stare foarte gravă. Iar când mama a solicitat transferul de urgență la Terapie Intensivă, i s-a spus clar că e nevoie de o recompensă.

Am dat mită direct pe hol. Se discuta cu noi printr-un intermediar. Prin el ni s-a reproșat că numai cu 4 mii de lei nu soluționăm problema, pentru că taxa e de 500 euro”, a adăugat fata profesorului.

Tatiana mai acuză administrația spitalului de intimidare și tratament inuman. „Tata a fost legat de mâini și de picioare. Din cauza stresului, a intrat într-o psihoză acută și ei au decis că așa îl vor calma. L-au umilit și l-au lipsit de demnitate chiar în fața morții... “, ne-a povestit plângând femeia.

„L-au lipsit de demnitate în fața morții...”

Un alt medic vizat în sesizarea Tatianei le-ar fi spus direct: „Nu fiți „borzîie” ( din rusă – fuduli), că totul e în mâinile mele. Nimeni nu-și va pune întrebarea de ce a murit.”

„Știam că tata va muri, eram pregătiți. L-am lipit din bucățele, l-am reconstruit, a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Tot ce ne doream era ca el să plece cu demnitate. A fost profesor 45 de ani, a educat zeci de generații. Tot satul a rămas șocat de atitudinea medicilor”, a mai adăugat Tatiana Foltea.

Vice directorul spitalului: E josnic!

Evenimentul Zilei a reușit să discute cu administrația Spitalului raional Hâncești. Vice directorul Iurie Petco ne-a declarat că ancheta internă este în derulare. Întrebat dacă situația nu va lăsa o pată neagră pe imaginea instituției, domnia sa ne-a răspuns:

„Petele sunt reale și imaginare. Spitalul neagă orice acuzație adusă la adresa personalului. Învinuirile turnate de la distanță, fără probe, e un lucru josnic. Prea multe insinuări nefondate.

Noi nu tolerăm corupția și instruim personalul cu regularitate, inclusiv oragnizăm lecții cu CNA despre efectul nociv al mitei. Dacă se va demonstra culpa medicilor vizați, există organe competente care vor lua atitudine”, a menționat dl Petco.

Ancheta va da răspunsul despre mită

Amintim că Nicolae Foltea a decedat la vârsta de 78 de ani în spitalul de la Hîncești în urma unui AVC. El a fost internat la 20 mai, iar peste zece zile, la 30 mai, a murit pe patul de spital. Rudele susțin că moartea lui a fost provocată de neglijența medicilor. Fostul profesor de geografie din satul Ciuciuleni, Hîncești, a fost petrecut pe ultimul drum la 1 iunie. Satul și discipolii îl vor ține minte ca pe un profesor cu multă dedicație și umor.

Ancheta urmează să stabilească dacă medicii vizați în declarațiile Tatianei Foltea sunt sau nu vinovați.

Vom reveni cu detalii.