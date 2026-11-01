Fotomodelul Alina Pușcău a anunțat, la 1 noiembrie 2026, că a încheiat ciclurile de chimioterapie urmate într-o clinică din Statele Unite, după aproximativ trei luni de tratament împotriva cancerului. Ultima etapă a terapiei a fost deosebit de dificilă, însă vedeta a ales să marcheze momentul printr-o întâlnire cu prietenele sale, de Halloween.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde Alina Pușcău a povestit despre experiența ultimelor luni și despre dificultățile provocate de tratament. Fotomodelul a vorbit anterior și despre costurile ridicate ale terapiei, care ar fi depășit un milion de dolari, sumă acoperită prin asigurarea medicală de care beneficiază în Statele Unite.

În mesajul publicat pe Instagram, fotomodelul a mărturisit că ultimul ciclu de chimioterapie a fost extrem de greu de suportat. După încheierea acestei etape, ea a decis să petreacă seara de Halloween alături de prietene, pe care nu le mai văzuse de mai mulți ani.

Alina Pușcău a explicat că întâlnirea a reprezentat o ocazie de a se bucura din nou de lucrurile obișnuite, după o perioadă în care tratamentul medical i-a ocupat o mare parte din timp.

„Ultimul meu ciclu de tratament cu chimioterapie a fost incredibil de greu pentru mine. Dar aseară am decis să sărbătoresc VIAȚA alături de prietenele mele. Să râd, să zâmbesc, să mă simt din nou om și să fiu înconjurată de iubire”, a transmis fotomodelul, potrivit declarației preluate de presa mondenă.

Pentru petrecerea de Halloween, Alina Pușcău a ales un costum inspirat de celebrul fotomodel Cindy Crawford. Fotografiile publicate după eveniment au însoțit mesajul prin care aceasta a marcat încheierea ciclurilor de chimioterapie.

Alina Pușcău a oferit anterior detalii despre costurile tratamentului urmat în Statele Unite. Potrivit declarațiilor sale făcute în cadrul emisiunii Spynews TV Live, schema terapeutică a inclus trei medicamente foarte costisitoare, iar valoarea totală a depășit un milion de dolari.

Fotomodelul a precizat că nu a fost nevoită să achite personal această sumă, deoarece beneficiază de asigurare medicală în SUA, care a acoperit cheltuielile.

„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste un milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe”, a explicat Alina Pușcău.

Aceasta a comparat și costurile serviciilor medicale din Statele Unite cu cele din România, precizând că tratamentul ar fi fost mai ieftin dacă ar fi ales o clinică din țară.

Primele vești încurajatoare despre evoluția bolii au apărut la începutul lunii octombrie. Atunci, Alina Pușcău a povestit că, în urma unei investigații PET, medicii nu au mai identificat tumorile despre care vorbise anterior.

Fotomodelul relatase că fusese diagnosticată cu 11 tumori, localizate în zona sânului, a pieptului și a axilei. Potrivit propriilor declarații, boala se extinsese și la nivelul oaselor.

La momentul respectiv, rezultatele investigațiilor au reprezentat o veste importantă pentru ea. Totuși, dispariția formațiunilor vizibile la investigații nu a însemnat automat oprirea tratamentului.

Într-o declarație publicată de PRO TV pe 21 octombrie, Alina Pușcău explica faptul că a revenit la chimioterapie, deoarece medicii au recomandat continuarea terapiei pentru a reduce riscul revenirii bolii.

Anunțul din 1 noiembrie marchează încheierea unei perioade solicitante pentru fotomodel, care a împărtășit public o parte dintre experiențele trăite în timpul tratamentului oncologic.

Deocamdată, Alina Pușcău nu a oferit detalii despre calendarul controalelor medicale ulterioare sau despre eventualele etape suplimentare ale terapiei. Încheierea ciclurilor de chimioterapie anunțate nu trebuie confundată cu o confirmare medicală a vindecării definitive.

Pentru moment, fotomodelul a ales să marcheze acest moment printr-o seară petrecută alături de prietene, după luni în care tratamentul și vizitele la clinică au făcut parte din rutina sa.