Un test genomic analizat de cercetătorii de la University College London (UCL) ar putea ajuta medicii să identifice bărbații cu cancer de prostată cu risc ridicat care beneficiază cel mai mult de un tratament hormonal suplimentar și pacienții care ar putea evita efectele adverse ale acestuia. Rezultatele au fost prezentate pe 24 octombrie 2026, la Congresul Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO), organizat la Madrid.

Cercetarea vizează testul molecular Decipher și utilizarea sa pentru a orienta administrarea abirateronei, un medicament care reduce producția de hormoni ce pot stimula dezvoltarea cancerului de prostată. Descoperirile ar putea contribui la personalizarea tratamentului, însă cercetătorii subliniază că sunt necesare verificări suplimentare înainte ca testul să fie utilizat în mod curent pentru această decizie medicală.

Testul Decipher analizează caracteristicile moleculare ale tumorii folosind țesut tumoral recoltat anterior. Scopul său este de a estima riscul ca boala să evolueze și să se răspândească în alte părți ale organismului.

Cancerul de prostată nu se comportă identic la toți pacienții, chiar și atunci când diagnosticul indică un nivel ridicat de risc. Din acest motiv, medicii trebuie să stabilească dacă intensificarea tratamentului poate aduce beneficii suficient de importante pentru a justifica posibilele efecte adverse.

Potrivit echipei de la UCL, scorurile Decipher mai mari s-au asociat cu rezultate clinice mai nefavorabile. În schimb, pacienții cu scoruri mici au prezentat un risc mai redus de răspândire a bolii, ceea ce sugerează că unii dintre ei ar putea să nu aibă nevoie de aceeași intensitate a tratamentului.

Testul nu stabilește singur schema terapeutică, ci poate furniza informații suplimentare pentru evaluarea individuală a fiecărui pacient.

Echipa coordonată de cercetătoarea Sarah Howlett, de la UCL Cancer Institute, a analizat două seturi de date. Primul a inclus informații din practica medicală reală pentru 27.607 de pacienți, dintre care 5.956 au fost incluși în analiza rezultatelor clinice. Al doilea a cuprins 401 de bărbați cu cancer de prostată fără metastaze, participanți la studiul clinic STAMPEDE.

Analiza datelor din studiul STAMPEDE a indicat că beneficiul adăugării abirateronei la terapia standard de privare androgenică varia în funcție de scorul genomic, în special la pacienții fără afectarea ganglionilor limfatici.

La cinci ani, reducerea absolută a evenimentelor de metastazare la distanță asociată adăugării abirateronei a fost de:

10% în grupul pacienților cu scoruri Decipher mari;

11% în grupul celor cu scoruri foarte mari;

2% în grupul celor cu scoruri mai mici.

Aceste rezultate se referă la reducerea absolută a evenimentelor de metastazare la distanță, nu la reducerea riscului de deces. Ele sugerează că scorul genomic ar putea contribui la identificarea pacienților pentru care intensificarea tratamentului aduce un beneficiu mai mare.

Abiraterona este utilizată în tratamentul anumitor forme de cancer de prostată. Medicamentul inhibă producția de androgeni, hormoni care pot favoriza dezvoltarea celulelor tumorale. În funcție de situația clinică, acesta poate fi administrat împreună cu terapia de privare androgenică.

Rezultatele anterioare ale studiului STAMPEDE au arătat că adăugarea abirateronei la tratamentul standard poate reduce la jumătate riscul de deces în rândul bărbaților cu cancer de prostată localizat, dar cu risc ridicat. Acest rezultat general nu înseamnă însă că fiecare pacient obține același beneficiu.

Tratamentul hormonal suplimentar poate provoca efecte adverse, inclusiv oboseală, și poate influența calitatea vieții. Identificarea pacienților care au cele mai mari șanse să beneficieze de terapie ar putea ajuta medicii să cântărească mai precis avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni.

Sarah Howlett a explicat că prevenirea răspândirii cancerului este esențială pentru pacienții cu forme deosebit de agresive ale bolii. Potrivit cercetătoarei, rezultatele obținute atât din datele clinice reale, cât și din studiul randomizat susțin utilitatea testării genomice pentru personalizarea tratamentului.

Totuși, ea a precizat că rezultatele trebuie validate în alte seturi de date înainte ca testul să fie utilizat în mod obișnuit pentru alegerea pacienților care primesc tratament hormonal suplimentar.

Un alt studiu clinic de fază a III-a, NRG-GU009, cunoscut și sub numele PREDICT-RT, evaluează utilizarea testului Decipher pentru orientarea intensității tratamentului la pacienții cu risc ridicat. Acesta urmărește să aducă dovezi suplimentare privind folosirea profilului genomic în deciziile terapeutice.