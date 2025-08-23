Social Alimentul modificat genetic care ar putea salva albinele sălbatice de la dispariție







Oamenii de știință au creat o tulpină de drojdie modificată genetic, menită să îmbunătățească hrana albinelor și să contracareze declinul alarmant al populațiilor sălbatice. Descoperirea, realizată la Universitatea Oxford, are potențialul de a proteja polenizatorii vitali, esențiali pentru aproximativ 70% din culturile globale, inclusiv migdale, mere și cireșe, potrivit Mediafax.

Cercetătorii au modificat genetic tulpina Yarrowia lipolytica pentru a produce steroli, nutrienți critici care lipsesc din înlocuitorii artificiali de polen utilizați în apicultură. Înlocuitorii comerciali, confecționați din făină proteică, zaharuri și uleiuri, nu furnizează acești compuși esențiali, ceea ce limitează creșterea și reproducerea albinelor.

Elynor Moore, autoarea principală a studiului publicat în Nature, a explicat că hrana optimizată cu steroli permite producerea unui puiet sănătos chiar și în lipsa polenului floral. Testele de laborator pe durata a trei luni au arătat că coloniile hrănite cu drojdia îmbogățită au produs până la 15 ori mai multe larve care au ajuns la stadiul de pupă, comparativ cu coloniile care au primit diete standard.

Experimentul oferă perspective concrete pentru fermieri și apicultori: hrana pe bază de drojdie ar putea fi introdusă ca supliment comercial în termen de doi ani. Aceasta ar reduce dependența albinelor de polenul natural și ar diminua competiția dintre speciile sălbatice pentru resurse.

Studiile preliminare au inclus analiza nutrițională detaliată, indicând prezența a șase tipuri de steroli necesari pentru dezvoltarea sănătoasă a albinelor. Cercetătorii subliniază că sunt necesare teste suplimentare pe scară largă pentru a confirma efectele pe termen lung asupra sănătății coloniei și eficienței polenizării.

Elynor Moore, a declarat că pentru albine diferența dintre dieta îmbogățită cu steroli și hrana convențională ar fi similară cu diferența pentru oameni dintre consumul unor mese echilibrate și complet nutritive și mesele care lipsesc de nutrienți esențiali, precum acizii grași esențiali.

„Prin utilizarea fermentației de precizie, putem oferi acum albinelor o hrană personalizată, completă din punct de vedere nutrițional la nivel molecular”, a adăugat ea.