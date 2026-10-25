Evoluția indicatorilor bugetari continuă să genereze dezbateri aprinse pe scena publică, în special după difuzarea celor mai recente comunicate emise de organismele europene de statistică. În acest context, reprezentanții de la Finanțe îndeamnă la o analiză lucidă și contextualizată a tuturor indicatorilor economici, subliniind că datele statistice trimestriale nu trebuie suprapuse peste evaluarea anuală consolidată.

Sistemul de raportare și interpretarea cifrelor financiare necesită o abordare tehnică exactă. Ministrul de resort subliniază că instrumentele provizorii puse la dispoziție de Eurostat au un rol pur orientativ în cadrul procesului de ajustare și nu reflectă verdictul final privind sănătatea fiscală a țării.

Potrivit clarificărilor oferite de oficiali, cifrele definitive privind performanța bugetară completă vor fi certificate abia peste un interval mai lung de timp, conform metodologiilor europene standard de calcul.

”Discutăm despre deficitul ăsta, numai că trebuie să-l înţelegem în integralitatea lui. Trebuie să înţelegem faptul că deficitul ăsta pe care România e judecată va fi publicat anual. Iar această cifră o vom afla în 2027”, a spus ministrul Finanţelor la Digi24. Alexandru Nazare a precizat că din comunicatul Eurostat aflăm acum, în octombrie 2026, că deficitul pe 2025 în ESA total pe an este de 7,8.

Reprezentantul Guvernului atrage atenția asupra riscurilor reprezentate de interpretările greșite ale seriilor statistice trimestriale, care sunt supuse constant unor revizuiri metodologice.

”Deci nu este de 7,9, este de 7,8. Aceasta este o cifră definitivă. Sunt cifre semidefinitive, sunt cifre provizorii care apar pe parcurs, dar la fiecare publicare pe care o face Eurostat se schimbă şi seriile trimestriale. De aceea, cifra de deficit ESA trimestrial nu este echivalentă cu deficitul anual şi nu trebuie confundată pentru că o confuzie de un asemenea gen induce panică. Deci nu e îngrijorătoare cifra aceasta pe care o vedem”, a spus Nazare, el precizând că aceste cifre trimestriale sunt provizorii şi ele sunt instrumente.

”Ne uităm la aceste cifre, dar ele nu reprezintă cifra finală pe care România va fi judecată la finalul anului”, a subliniat ministrul Finanţelor.

În ceea ce privește gestionarea fondurilor disponibile și alocarea spațiului fiscal, oficialul a arătat că prioritățile guvernamentale au fost concentrate masiv pe proiectele majore de investiții susținute din fonduri europene. Această decizie strategică s-a reflectat direct în dinamica plăților pe cash, însă ajustările din ultimele luni indică o tendință clară de consolidare.

”Ce ştim în momentul acesta este că deficitul la luna septembrie este de 3,8. Este o ajustare semnificativă faţă de anul trecut când era 5,5. Deci vorbesc de deficitul pe care îl publicăm cash în fiecare lună. Avem un ecart pe deficit cash important de peste 23 de miliarde. Încă am menţinut acest ecart în fiecare lună a acestui an. Şi acest lucru, bineînţeles, cu o programare şi o concentrare foarte bună pe următoarele săptămâni din an, care sunt extrem de importante şi pe operaţiunile pe care le mai avem de desfăşurat la finalul acestui an, trebuie să facem un aşa fel încât România să se înscrie în angajamentele pe care şi le-a luat”, a explicat Nazare.

Declarațiile conducerii Ministerului Finanțelor vin ca o replică la luările de poziție din sfera politică. Opoziția a criticat dur modul de administrare a finanțelor publice, susținând că indicatorii raportați de Eurostat indică o deraiere de la țintele stabilite anterior și o creștere nesustenabilă a decalajelor bugetare.

”Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană şi semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului”, a transmis PSD într-un comunicat oficial.

Disputa privind interpretarea cifrelor financiare rămâne un punct central pe agenda publică, în condițiile în care execuția pe ultimele săptămâni din an va fi decisivă pentru încadrarea în țintele asumate în fața partenerilor europeni.