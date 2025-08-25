Politica Alexandru Muraru (PNL) acuză: PSD încetinește ritmul reformelor







Alexandru Muraru a afirmă că PSD continuă să încetinească ritmul reformelor, recunoscând că „există o anumită problemă în continuare în coaliție”. Totodată, acesta a criticat maniera în care reprezentanții USR, aflați în Guvern, manifestă o atitudine de opoziție față de propriul Executiv. Muraru consideră că acest comportament afectează imaginea Guvernului, stabilitatea politică și ritmul reformelor necesare.

Vicepreședintele PNL a mai subliniat faptul că în coaliția de guvernare persistă anumite dificultăți de colaborare, generate de diferențe de abordare între partenerii politici. Acesta a subliniat că, deși Partidul Național Liberal a demonstrat consecvență și determinare în promovarea reformelor, asumându-și responsabilitatea guvernării prin funcția de prim-ministru, ritmul acestora este afectat de atitudinea rezervată a Partidului Social Democrat.

„Există o anumită problemă în continuare în coaliție în ceea ce privește anumite blocaje și un anumit tip de abordare. Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetinește ritmul reformelor”, a explicat Alexandru Muraru.

Deputatul PNL are rezerve față de modul de acțiune al USR în coaliția de guvernare, subliniind diferențele de abordare dintre cele două formațiuni. Acesta a remarcat că, deși PNL și USR împărtășesc o orientare proeuropeană, colaborarea guvernamentală anterioară a fost marcată de tensiuni, în special în ceea ce privește stilul de lucru și comunicarea.

„Există un anumit tip de abordare al USR. Experiența guvernării cu USR a arătat că deși avem în comun o viziune proeuropeană, stilul de lucru și comunicarea au fost adesea tensionate, deci USR a ales o abordare foarte conflictuală în raport cu PSD, în această coaliție de guvernare. Se constată că uneori, este o preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR, decât pentru dialog și construcție”, a punctat Alexandru Muraru.

Deputatul Alexandru Muraru atrage atenția asupra unor disfuncționalități care pot afecta coaliția, evidențiind relațiile tensionate dintre PSD și USR. Totodată, el aduce critici și la adresa ministrului USR al Economiei, Radu Miruță, despre care afirmă că adoptă o atitudine care contravine obiectivelor Guvernului.

„Este acest tip de relație foarte tensionată între PSD și USR, dar există și anumite lucruri pe care noi le constatăm, care nu sunt în regulă. Dacă PSD face acest tip de blocaj în fața unor schimbări necesare și la USR vedem, de exemplu, domnul ministru Miruță al Economiei, care ar trebui să fie un susținător al măsurilor Guvernului, se apucă să facă tot felul de comentarii, spre exemplu, pe acea măsură legată de capitalul social, fără să înțeleagă nimic din impactul real al acestei măsuri, faptul că această abordare privește doar sub 3% din firmele din România”, a concluzionat Alexandru Muraru, potrivit rfi.fr.ro.