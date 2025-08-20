Politica Muraru susține al doilea pachet de reforme: Este momentul adevărului







Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a reiterat miercuri sprijinul partidului pentru al doilea pachet de reforme propus de Guvernul condus de Ilie Bolojan, considerând că acestea reprezintă un pas esențial pentru modernizarea statului și pentru corectarea dezechilibrelor din sistemul public. „Este momentul adevărului”, a spus el.

„Clasa politică trebuie să aleagă echitatea în locul privilegiilor. Este momentul adevărului: ori continuăm să hrănim un sistem inechitabil și risipitor, ori avem curajul să îl reformăm și să redăm oamenilor încrederea că politica lucrează pentru ei. Pachetul 2 de reforme înseamnă corectitudine și responsabilitate pentru România”, a declarat Muraru.

Printre principalele măsuri se numără reducerea graduală a pensiilor speciale ale magistraților, de la 5.000 de euro la 3.200 de euro, și eliminarea a 5.000 de posturi de consilieri personali din administrația locală, dintr-un total de 12.000. Muraru a mai subliniat că reformele vizează stoparea sinecurilor și a salariilor excesive din companiile de stat, precum și dispariția posturilor create în scopuri clientelare.

În sectorul sănătății, liderul PNL Iași a precizat că resursele financiare vor fi direcționate către zonele cu adevărat necesare, prin închiderea spitalelor „fantomă” și prioritizarea investițiilor acolo unde există nevoie reală.

Deputatul a amintit că Pachetul 1 de reforme a vizat întreaga populație și a fost susținut de coaliție, iar acum este nevoie de aceeași determinare pentru implementarea măsurilor din pachetul doi.

„Aceste măsuri nu sunt simple ajustări, ci corecturi fundamentale pentru echitatea socială. PNL le susține cu toată fermitatea și face apel ca și partenerii de Coaliție să dea dovadă de același curaj și responsabilitate”, a explicat Muraru.

Totodată, liderul PNL Iași a criticat poziția AUR, acuzând formațiunea de blocarea reformelor prin amenințări și un discurs populist.

„Nu este prima dată când extremiștii devin frână în calea modernizării. Când AUR urlă împotriva schimbării, înseamnă că România este pe drumul cel bun. Pachetul 2 de reforme este despre respect pentru banul public, despre eliminarea privilegiilor și despre așezarea statului de partea cetățenilor. România are nevoie de aceste măsuri acum, nu peste alți 35 de ani”, a mai declarat Alexandru Muraru.