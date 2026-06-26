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Alertă maximă în Franța: Temperaturile extreme blochează camerele de gardă. Armata de studenți, trimisă în prima linie

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Alertă maximă în Franța: Temperaturile extreme blochează camerele de gardă. Armata de studenți, trimisă în prima linieCaniculă. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Valul extrem de căldură care a lovit Europa de Vest în această săptămână a adus sistemul medical din Franța în pragul colapsului. În regiunea metropolitană a Parisului, autoritățile au fost obligate să activeze planul de urgență pentru a mobiliza personal suplimentar. Spitalele se confruntă cu un aflux masiv și continuu de pacienți grav afectați de temperaturile de foc, conform DPA.

Alertă maximă în Franța: Temperaturile extreme blochează camerele de gardă

Sistemul de sănătate de pe teritoriul francez se află într-o situație critică. Unitățile de primiri urgențe și camerele de gardă din capitală resimt din plin efectele sufocante ale vremii extreme. Reprezentanții autorităților sanitare pariziene au confirmat oficial că valul de căldură pune o presiune extraordinară pe serviciile medicale de urgență.

Pentru a gestiona această criză fără precedent, planul de contingență permite chemarea cadrelor medicale aflate în timpul liber și optimizarea cooperării logistice între rețelele de spitale din regiune.

Mobilizare la nivel național și apel la studenți

Situația a impus măsuri radicale și din partea executivului. Ministerul Sănătății a dat undă verde pentru o măsură excepțională valabilă în întreaga țară: studenții la medicină sunt trimiși direct în centrele de apel de urgență. Aceștia vor prelua rolul de dispeceri medicali, având misiunea crucială de a prelua din sarcinile serviciilor suprasolicitate.

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Creșteri alarmante ale numărului de solicitări

Statisticile oficiale din zona metropolitană a Parisului arată o realitate dramatică. Solicitările adresate serviciilor de prim ajutor au înregistrat o creștere masivă, de 61% în comparație cu intervalul similar din săptămâna anterioară. Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, volumul de apeluri a explodat cu un procentaj de 75%.

Copiii și bătrânii sunt cele mai vulnerabile categorii în fața acestui fenomen meteorologic extrem. Numărul pacienților cu vârsta sub 2 ani internați de urgență s-a majorat cu 13% față de zilele trecute. În paralel, cazurile care implică persoane de peste 75 de ani au înregistrat un salt îngrijorător de 47%.

Caniculă Franța

Caniculă Franța. Sursă foto: captură video

Pană de curent și criză severă de gheață în spitale

Pe lângă lipsa de personal, unitățile spitalicești duc o luptă acerbă și cu infrastructura. Anumite spitale din Paris trec prin defecțiuni majore ale sistemelor de climatizare și căderi de tensiune care au afectat aparatele de refrigerare. În plus, temperaturile sufocante au declanșat o creștere a internărilor pe secțiile de psihiatrie, determinând oficialii să aloce de urgență paturi suplimentare pentru pacienții cu probleme de sănătate mintală.

Criza a afectat inclusiv resursele elementare de prim ajutor. Serviciul de ambulanță din Paris a fost la un pas de a rămâne complet fără rezervele de gheață necesare tratării imediate a victimelor caniculei. Solidaritatea a venit însă din mediul privat. Pentru a acoperi deficitul periculos, rețeaua de supermarketuri Carrefour a asigurat o donație masivă.

În acest context, directorul executiv Alexandre Bompard a declarat: "lanţul de supermarketuri Carrefour a furnizat 4 tone de gheaţă". Încărcătura vitală a fost escortată de mașinile de poliție până la patinoarul Accor Arena din Paris, locație transformată temporar în centru de depozitare strategică.

Temperaturile au atins pragul critic de 41 de grade

Conform informațiilor oficiale oferite de serviciul meteorologic din Franța, valul de aer saharian a împins din nou termometrele până la valoarea de 41 de grade Celsius în regiunea pariziană și în zonele din estul țării, lăsând autoritățile în stare de alertă maximă.

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