Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iași. Forțele de ordine au declanșat procedurile de urgență

Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iași. Forțele de ordine au declanșat procedurile de urgențăPoliția și Jandarmeria. Sursă foto: Captură video
Forțele de ordine intervin, marți dimineață, la Hotel Pleiada, după ce unitatea de cazare din Iași a primit o amenințare cu bombă transmisă prin email. Zona a fost securizată, activitatea hotelului a fost oprită, iar echipele specializate desfășoară verificări pentru a stabili dacă alerta este reală, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iași

Conform informațiilor preliminare, mesajul primit face referire la amplasarea unui dispozitiv exploziv improvizat, descris ca având „putere semnificativă”, în interiorul hotelului. Expeditorul susține că mecanismul ar putea fi declanșat de la distanță și avertizează că orice tentativă de localizare sau scanare ar putea provoca detonarea imediată. În email este menționat și un presupus „termen de expirare” de 48 de ore.

Hotel Pleiada Iași

Hotel Pleiada Iași. Sursă foto: Facebook

Mesajul transmis autorităților, redat integral

Amenințarea a fost pusă la dispoziția autorităților și a fost publicată integral de sursa citată. Mesajul are următorul conținut

„În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din lasi, am plasat un dispozitiv exploziv improvisat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unitățile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”.

La fața locului acționează echipe specializate ale Poliției și Jandarmeriei

Expeditorul precizează, de asemenea, că nu poate fi contactat prin adresa de email de pe care a transmis mesajul și avertizează explicit că, în lipsa unei evacuări complete, clădirea va fi „redusă la praf și amintiri”.

La fața locului acționează echipe specializate ale Poliției și Jandarmeriei, care aplică procedurile standard pentru astfel de situații. În paralel, ancheta este în desfășurare pentru stabilirea credibilității amenințării și identificarea persoanei care a transmis mesajul.

