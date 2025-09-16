Alegeri parlamentare 2025: PAS conduce în sondaje, socialiștii și Partidul Nostru ar intra în Parlament

Republica Moldova. Duminica viitoare, cetățenii Republicii Moldova ar urma să participe la alegeri parlamentare, conform unui sondaj prezentat marți, 16 septembrie, de Comunitatea WatchDog.md, doar trei formațiuni politice ar reuși să obțină mandate în Legislativ. În timp ce aproape o treime dintre respondenți nu și-au decis încă opțiunea de vot.

Potrivit cercetării, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 29,7% din intențiile de vot, clasându-se pe primul loc. Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” ar aduna 13,2%, iar Partidul Nostru s-ar situa la 7,5%. Blocul Electoral „Alternativa” și alte partide rămân sub pragul electoral. Candidații independenți ar înregistra rezultate mai mici de 2%.

Analiza arată că pragul minim pentru a accede în Parlament este de 7% pentru blocuri electorale, 5% pentru partide și 2% pentru candidați independenți.

Cercetarea a mai scos în evidență preferințele cetățenilor în materie de politică externă. Astfel, 51,7% dintre respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În schimb, 27,5% ar vota împotrivă, iar 15% nu au luat o decizie. Totodată, 4,7% nu ar participa la un eventual referendum pe această temă.

Dacă ar fi organizat un referendum privind aderarea la Uniunea Economică Eurasiatică, doar 32,2% dintre respondenți ar susține această opțiune, în timp ce 41,2% s-ar pronunța împotrivă. Alți 18,5% sunt indeciși, iar 7% nu ar participa la vot.

Într-o alegere directă între UE și Uniunea Economică Eurasiatică, 47,4% dintre cetățeni ar alege integrarea europeană, iar 28,2% opțiunea eurasiatică.

Sondajul relevă că doar 24% dintre cetățeni ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, 51,2% ar fi împotrivă, iar aproape 20% nu au decis încă. În cazul unei posibile unirii cu România, 33% ar susține inițiativa, 48,6% s-ar opune, iar 15% rămân indeciși.

Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Support for Combating FIMI in the context of elections in the Republic of Moldova”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și autorizat de Comisia Electorală Centrală.

Eșantionul a inclus 1.127 de respondenți intervievați față în față (CAPI) între 6 și 13 septembrie 2025, cu o marjă de eroare de ±2,9%. Sondajul nu a vizat cetățenii stabiliți în diasporă sau cei din stânga Nistrului.