Alegeri cruciale în Republica Moldova. Experți europeni avertizează asupra ingerinței ruse și a mizei geopolitice

Republica Moldova se pregătește pentru alegerile parlamentare de duminică, un scrutin descris de observatori internaționali drept „cel mai important din istoria țării”. Contextul este unul marcat de tensiuni geopolitice majore, în care confruntarea dintre forțele pro-europene și cele pro-ruse se acutizează, iar rezultatul va determina direcția viitoare a statului.

Experții atrag atenția că votul va pune la încercare reziliența democratică a Moldovei și capacitatea acesteia de a rezista presiunilor externe.

Un raport al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR) și al Institutului Norvegian pentru Afaceri Internaționale (NUPI) scoate în evidență miza uriașă a acestor alegeri și avertizează asupra interferenței rusești masive.

„Rusia vrea o centură de state la vest de Ucraina care să submineze sprijinul global pentru Ucraina. Moldova ar fi un atu valoros în colecția Rusiei”, afirmă experții.

Andrew Wilson, Senior Policy Fellow la ECFR, susține că „Rusia intervine la un nivel fără precedent în alegerile din acest an. A investit resurse uriașe în manipulări online adesea invizibile, iar autoritățile moldovenești nu pot decât să încerce să țină pasul”. El subliniază că obiectivul Moscovei este crearea unei „zone tampon” de state la vest de Ucraina, care să slăbească solidaritatea globală față de Kiev. „Moldova are nevoie de un parlament care să poată finaliza munca grea a aderării la UE în următorii patru ani. Vice-versa, UE trebuie să sprijine Moldova în această perioadă, economic și politic”, adaugă Wilson.

Tot el avertizează că votul diasporei, esențial în alegerile precedente, ar putea fi influențat de campaniile de dezinformare rusești, menite să distorsioneze imaginea Uniunii Europene.

Kristian Lefdal, Junior Research Fellow la NUPI, descrie alegerile parlamentare ca pe o „răscruce crucială” pentru Republica Moldova. El arată că scrutinul are loc într-un peisaj politic „polarizat și fragmentat” și reamintește precedentele alegerilor prezidențiale din 2024, când Moscova ar fi recurs la atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și chiar „cumpărare de voturi” pentru a sprijini Blocul Electoral Patriotic (BEP).

„Alegerile din Moldova sunt încadrate ca o alegere între îmbunătățirea integrării UE (fie în termeni stabiliți de Bruxelles, fie de Moldova) și normalizarea legăturilor cu Rusia – în special în domeniul energetic”, explică Lefdal.

Acesta amintește că dependența energetică a Republicii Moldova de Rusia și de regiunea separatistă Transnistria rămâne un factor de vulnerabilitate. Expirarea acordului de tranzit al gazului dintre Kiev și Moscova, în ianuarie 2025, a dus la scumpiri, punând presiune atât pe Chișinău, cât și pe Tiraspol. „Această dependență de gazul rusesc remodelează aliniamentele regionale și menține ușa deschisă către Bruxelles, făcând alegerile cruciale pentru viitoarele parteneriate energetice ale Moldovei”, subliniază expertul.

Lefdal consideră că pentru a consolida reziliența socială și pentru a combate amenințările hibride, Uniunea Europeană ar trebui să susțină inițiativele democratice locale. „Călătoria către realizarea unei promovări de succes a democrației depinde de mobilizarea și participarea la nivel de bază, iar acest lucru oferă potențialul de a crește încrederea verticală – și încrederea – în sistemul democratic pe termen lung”, explică acesta.

Andreas Lind Kroknes, consilier la NUPI, vede scrutinul drept un „barometru al rezilienței democratice și al potențialului de extindere a UE”. El atrage atenția că nu doar rezultatul contează, ci și capacitatea procesului electoral de a rezista campaniilor de dezinformare și presiunilor externe.

„Aceste riscuri de presiune externă nu sunt doar reale, ci sunt deja prevalente în numeroase exemple. Dacă procesul ar fi și mai pătat de acest lucru, ar crește polarizarea și ar eroda încrederea”, avertizează Kroknes.

Tot el insistă că alegerile nu ar trebui reduse exclusiv la o alegere geopolitică. „Există o nemulțumire legitimă în rândul cetățenilor față de performanța guvernului, chiar și printre susținătorii integrării europene”, precizează expertul.

Kroknes avertizează că o eventuală victorie a blocului pro-rus ar putea bloca eforturile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană, repetând scenariul din Georgia. „Acest lucru ar reitera riscurile pe care le suportă UE atunci când își leagă credibilitatea extinderii prea strâns de un singur actor politic. O victorie a blocului pro-rus ar reitera fragilitatea inerentă a lăudatului parcurs UE al Moldovei, subliniind consecințele bazării narativelor de extindere pe o bază politică îngustă, mai degrabă decât pe un consens mai larg, între partide”, a conchis expertul.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă, potrivit experților, un moment crucial pentru direcția strategică a țării. Rezultatul va influența stabilitatea regională, dar și credibilitatea procesului de extindere al Uniunii Europene spre Est.