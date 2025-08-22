Politica Alba-neagra cu vila RA-APPS din Aviatorilor 86. Un nou mister s-a abătut asupra vilei lui Iohannis







Guvernul a decis trecerea vilei RA-APPS din Aviatorilor, destinată inițial fostului președinte Klaus Iohannis, în domeniul privat al statului. Imobilul va fi închiriat comercial, după investiții de milioane de euro.

Interesant este, susține Flux24.ro, că valoarea actuală a imobilului este de 3 milioane de euro. Asta în condițiile în care numai costurile de reabilitare ale clădirii au fost de peste 7 milioane de euro.

Guvernul României a adoptat joi o hotărâre neclasificată prin care a decis ca vila RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, București, să fie trecută din domeniul public în domeniul privat al statului. Proprietatea, una dintre cele mai scumpe din Capitală, fusese pregătită anterior ca reședință oficială pentru foștii șefi de stat, inclusiv pentru Klaus Iohannis.

Noua destinație a imobilului va fi comercială, acesta urmând să fie închiriat către entități private sau instituții internaționale.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat informația:

„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială, deci în vederea închirierii”, a precizat oficialul, potrivit News.ro.

Vila din Aviatorilor 86 a intrat în atenția opiniei publice după ce Recorder a publicat o investigație amplă, dezvăluind că RA-APPS intenționa să investească peste 7 milioane de euro doar pentru renovarea și amenajarea imobilului.

Proiectul de reamenajare cuprindea:

consolidarea completă a structurii;

modernizarea tuturor instalațiilor;

interioare premium, la standarde de lux;

sisteme de securitate de ultimă generație.

Investiția a fost justificată de RA-APPS prin nevoia de a crea locuințe de protocol pentru foștii președinți ai României. Totuși, după publicarea informațiilor, au apărut controverse majore privind cheltuielile uriașe și destinația finală a vilei.

În august 2022, guvernul condus de Nicolae Ciucă a emis o hotărâre secretizată prin care imobilul din Aviatorilor și terenul aferent, de 1.110 mp, primeau „destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român”.

În noiembrie 2024, pe vremea guvernului condus de Marcel Ciolacu, documentul a fost desecretizat, confirmând planurile inițiale.

Însă, chiar și după desecretizare, Nicolae Ciucă a declarat public că nu își amintește să fi semnat documentul, adâncind și mai mult suspiciunile privind modul în care s-a luat decizia.

După ce au apărut informațiile despre pregătirea vilei pentru el, Klaus Iohannis a negat categoric că ar fi solicitat vreodată o astfel de reședință:

„Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare legată de alegeri, este o preocupare electorală a unora. Nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema, pentru mine, este una despre care citesc în gazetă”, declara Iohannis, în martie 2024.

Fostul șef al statului a catalogat scandalul drept o speculație politică și a precizat că nu a avut nicio implicare directă în deciziile RA-APPS.

Prin trecerea în domeniul privat al statului, vila devine disponibilă pentru închiriere comercială. Guvernul nu a comunicat un preț estimativ, însă, potrivit experților imobiliari, valoarea pieței pentru o astfel de proprietate, în zona Aviatorilor, ar putea depăși 25.000 de euro pe lună.

Posibili chiriași ar putea fi:

ambasade și consulate;

corporații multinaționale;

organizații internaționale;

entități private premium.

Astfel, vila ar putea genera venituri consistente pentru bugetul statului, compensând parțial cheltuielile efectuate deja pentru modernizare.

Schimbarea statutului juridic al vilei nu pune capăt tuturor întrebărilor. Rămâne de clarificat: