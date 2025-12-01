Al Pacino, criticat după moartea lui Diane Keaton. I-a mărturisit iubirea prea târziu
- Emma Cristescu
- 1 decembrie 2025, 11:05
Actorul Al Pacino a fost aspru criticat pe rețelele de socializare după ce a spus că abia după moartea lui Diane Keaton și-a dat seama că ea a fost marea lui iubire. Mulți internauți au considerat afirmația tardivă și nepotrivită, susținând că un astfel de sentiment ar fi trebuit exprimat în timpul vieții actriței.
Mesajul actorului a fost totuși emoționant. Diane Keaton a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani, din cauza pneumoniei, iar Pacino, aflat la filmări în Paris, a povestit despre impactul ei asupra vieții și carierei sale.
„Când am auzit prima dată vestea, am fost șocat”, a declarat actorul, 85 de ani. „Diane a fost partenera mea, prietena mea, cineva care mi-a adus fericire și care, de mai multe ori, a influențat direcția vieții mele.
Deși au trecut peste 30 de ani de când am fost împreună, amintirile rămân vii, iar odată cu trecerea ei, au revenit cu o forță care este atât dureroasă, cât și emoționantă.”
Unii fani au considerat că mesajul este „prea târziu” sau „nepotrivit”, însă alții au apreciat emoția și sinceritatea cu care Pacino a vorbit despre trecutul său cu Keaton.
Cum s-au cunoscut
Cei doi actori au fost colegi în trilogia „Nașul”, interpretând rolurile lui Michael Corleone și Kay Corleone, și au avut o relație romantică în afara camerelor de filmat. Keaton, care nu s-a căsătorit niciodată, a avut și alte relații celebre, cu Woody Allen și Warren Beatty.
„A trăit fără limite, iar tot ce a atins purta energia ei inconfundabilă. A deschis uși pentru alții, a inspirat generații și a întruchipat un dar unic, care radia atât prin munca ei, cât și prin viața sa. Oamenii o vor simți lipsa, dar mai mult decât atât, o vor aminti.”
Diane Keaton i-a dat ultimatum lui Al Pacino
Într-un interviu din 2017, Keaton a recunoscut că s-a simțit atrasă de Pacino încă de la filmările pentru „Nașul” din 1971: „Am fost nebună după el. Fermecător, haios, vorbea fără oprire. Avea un aspect de orfan pierdut, un fel de geniu nebun, și, oh, era superb!” Relația lor s-a încheiat după ce Keaton i-a dat un ultimatum privind căsătoria.
Francis Ford Coppola a adus și el un omagiu lui Diane Keaton: „Cuvintele nu pot exprima talentul și minunăția Dianei Keaton. Inteligentă fără margini, atât de frumoasă. Tot ce atingea purta amprenta ei creativă.”
Diane Keaton a lăsat în urmă doi copii: fiica Dexter, 29 de ani, și fiul Duke, 25 de ani.
