AIEA avertizează: Contaminare chimică și radiologică în instalațiile nucleare din Iran

Nivelul activității radioactive, în urma atacului Israelului asupra instalațiilor nucleare iraniene, a rămas constant și se încadrează în limitele normale, conform declarațiilor directorului AIEA, Rafael Grossi.

Acest fapt sugerează „absența impactului radiologic extern asupra populației sau mediului”, deși a generat „contaminare radiologică și chimică în interiorul instalațiilor”.

Rafael Grossi a făcut aceste afirmații în fața Consiliului de Securitate al ONU, menționând că Iranul a confirmat atacurile asupra siturilor de la Fordow și Esfahan. El a adăugat că, deși nivelul de radioactivitate rămâne stabil și în limite normale, contaminarea poate fi gestionată prin măsuri adecvate.

Photos show the destruction caused to some residential places in different areas of Tehran, #Iran’s capital, following an #Israel strike earlier this morning.#IranUnderAttack https://t.co/uQLoz3fADU pic.twitter.com/EOwUhNY4yZ

