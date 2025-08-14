International AI-ul măcar nu e corupt. Secretul Albaniei în drumul spre UE







Inteligența artificială devine un instrument strategic în Albania, folosit pentru a accelera aderarea la Uniunea Europeană, conform declarațiilor premierului Edi Rama.

Liderul de la Tirana a sugerat chiar posibilitatea înființării unui minister condus integral de AI, argumentând că tehnologia ar putea elimina corupția și conflictele de interese din administrație.

Ideea, deși neoficială, marchează o schimbare de perspectivă în guvernarea țării și atrage atenția Europei asupra modului în care tehnologia ar putea redefini procesele politice, potrivit Politico.

Într-o conferință de presă susținută în iulie, Edi Rama a vorbit despre digitalizare ca despre o armă împotriva corupției, afirmând că „într-o zi, am putea avea un minister condus integral de inteligența artificială”. Potrivit premierului, lipsa intereselor personale și a nepotismului ar transforma un astfel de „ministru digital” în cel mai eficient membru al guvernului.

El a detaliat că dezvoltatorii locali ar putea crea un model AI adaptat specificului național, capabil să gestioneze atribuțiile ministeriale. În viziunea sa, Albania ar putea deveni prima țară cu un guvern format din miniștri AI și chiar un prim-ministru virtual. Deși nu există încă măsuri oficiale pentru implementarea acestei idei, premierul a subliniat că subiectul merită o dezbatere serioasă.

Ben Blushi, fost politician și scriitor, împărtășește o viziune optimistă. El consideră că AI poate conduce un stat mai eficient decât oamenii, invocând lipsa erorilor, a salariilor, a corupției și a oboselii ca argumente-cheie.

În prezent, AI este deja folosită în administrația albaneză pentru gestionarea achizițiilor publice, un domeniu sensibil monitorizat de Bruxelles. Sistemele inteligente analizează tranzacțiile fiscale și vamale în timp real, identificând nereguli.

În parteneriat cu Mira Murati, fost CTO al OpenAI și originară din sudul Albaniei, guvernul a integrat algoritmi AI în procesul de negociere pentru aderarea la UE, accelerând traducerea și compararea legislației naționale cu acquis-ul comunitar.

Tehnologia sprijină și supravegherea teritoriului, cu ajutorul dronelor și sateliților capabili să detecteze construcții ilegale, plantații de cannabis și abateri în utilizarea plajelor publice.

Planurile viitoare includ folosirea recunoașterii faciale pentru reducerea accidentelor rutiere, trimiterea amenzilor direct pe telefon și implementarea AI în sănătate, educație și identificare digitală.

Cu toate acestea, opoziția cere transparență în programarea algoritmilor și avertizează că, fără reforme structurale, AI riscă să devină „o mască digitală pentru vechile disfuncționalități”.

Pentru Albania, inteligența artificială nu este doar un instrument administrativ, ci și un mijloc de a câștiga timp în cursa pentru aderarea la UE. Negocierile au început oficial în 2022, iar obiectivul guvernului este finalizarea procesului până în 2030. Rama susține că, datorită AI, Albania ar putea încheia documentația până în 2027, cu doi ani mai rapid decât Croația, care a stabilit anterior un record.

Specialiștii în integrare, precum Odeta Barbullushi, recunosc că AI poate accelera enorm traducerea și analiza legislației, dar avertizează că adoptarea acquis-ului rămâne un proces politic ce necesită decizie umană. Fără infrastructură, personal calificat și resurse financiare, ambițiile tehnologice riscă să rămână la stadiul de planuri.