Economie Agricultorii afectați de înghețurile din primăvara acestui an vor primi despăgubiri de 100 de milioane de lei







Republica Moldova. Agricultorii ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara 2025 vor beneficia de despăgubiri în valoare totală de 100 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut marți, 26 august, de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul unei conferințe de presă.

„Proiectul de hotărâre de guvern care prevede alocarea a 100 de milioane de lei se află în prezent în proces de avizare. Imediat după finalizarea acestei etape, vom lansa apelul de depunere a cererilor”, a precizat Ludmila Catlabuga.

În 2024, agricultorii au depus 4.602 cereri pentru plățile complementare, solicitând peste 607 milioane de lei. Din această sumă, statul a achitat deja 575 de milioane.

„De la începutul anului 2025, au fost depuse 755 de cereri. Pentru stimularea asigurărilor în agricultură au fost deja achitate 177 de cereri”, a precizat Ludmila Catlabuga.

Aceasta a menționat că dosarele pentru stimularea creditelor investiționale, circulante și a asigurărilor agricole pot fi depuse online, termenul-limită fiind 30 septembrie 2025.

Un alt capitol îl constituie plățile directe pentru laptele de vacă produs în perioada iulie – decembrie 2024. Până în prezent, au fost recepționate 216 cereri, în valoare de 86,6 milioane de lei. Lucru care acoperă aproape 28.000 de tone de lapte și un efectiv de 11.000 de vaci mulgătoare.

Pentru laptele de ovine și caprine, apelul este deschis până la 26 septembrie 2025.

În același timp, pentru plățile directe per cap de animal au fost depuse 351 de cereri, cu o valoare de 53 de milioane de lei. Dintre care 189 au fost deja autorizate. Apelul rămâne deschis până la 17 octombrie 2025.

Un alt instrument important pentru dezvoltarea rurală este Programul Lider. În 2025, au fost sprijinite 51 de grupuri de acțiune locală, cu o finanțare totală de 64 de milioane de lei.

„Fermierii și comunitățile rurale au depus 808 proiecte cu o valoare de peste 82 de milioane, dintre care 745 au fost aprobate. Suma de aproape 64 de milioane a fost deja debursată”, a declarat Ludmila Catlabuga.

Aceasta a menționat că proiectele grupurilor de acțiune locală contribuie la diversificarea economică a satelor. De asemenea la îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor sociale.