Monden Adriana Bahmuțeanu, mărturisiri cutremurătoare despre Prigoană: Mă teroriza! Mi-aș fi dorit să scap







Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”.

Confesiuni dureroase dintr-o căsnicie tumultuoasă

Vedeta a făcut declarații sincere și tulburătoare legate de relația cu fostul său soț, Silviu Prigoană, cu care are doi copii. Ea a descris atmosfera din căsnicie drept una tensionată și greu de suportat.

„Mă teroriza! Mi-aș fi dorit să scap”, a mărturisit Bahmuțeanu. Deși divorțul ar fi trebuit să însemne finalul unei etape dificile, Adriana a susținut că viața ei a continuat să fie afectată de influența fostului partener, chiar și după separare.

Un cerc toxic din care nu putea ieși

Vedeta a explicat că nu a avut parte de o despărțire clară și că Prigoană a continuat să o urmărească indirect, prin conversații și obsesii repetate. „Dacă ar fi găsit o altă relație care să-i placă de adevăratelea, mă lăsa pe mine în pace. Înțelegi? Dar în ăștia 10 ani, pe mine m-a torpilat. Deci eu eram subiectul de conversație în casa lui”, i-a spus Bahmuțeanu lui Dan Diaconescu.

Aceasta a mai adăugat: „Avea, dar avea de formă, la mișto. Ai înțeles? Sunt o grămadă de prieteni comuni care au fost la el în casă, pe la mese, și care îmi povesteau, bă, stă cu aia la masă și vorbește de tine. Ai înțeles?”

Un moment revelator a fost menționat de Adriana: „Singura care a avut curajul să-i spună a fost Ana Maria Prodan. Bă, Silviu, am venit la tine, le-am un șpriț la o masă. Mai termină, nu mai vorbi atât de Adriana, e și femeia asta aici. Ce facem?”

Regrete și o despărțire fără încheiere

În ciuda neînțelegerilor, Adriana Bahmuțeanu nu i-a dorit niciodată răul fostului soț. „Păi eu am 2 copii cu el. Păi ce interes am eu să se ducă tatăl copiilor mei la pârnaie? N-am niciun interes. Eu am interesul să trăiască bine, să fie fericit, să-și găsească pe una, să mă lase pe mine în pace, să nu mă mai torpileze”, a explicat ea.

Înainte de moarte, Silviu Prigoană ar fi vrut să reia comunicarea cu fosta soție, pentru binele copiilor. „Asta i-a zis avocatei, cu două, trei zile înainte să moară: O să vorbesc cu nebuna aia că nu mai fac față cu copiii”, a povestit Bahmuțeanu. Regretul că această discuție nu a mai avut loc o bântuie până astăzi.

„Dacă vorbea și ne vedeau copiii că stăm la o cafea, era perfect. Așa mi-a rămas pe suflet, mi-a rămas pe creier. Acum m-am dus zilele astea, am luat niște flori, trebuie să le duc la cimitir, că mereu mă duc la cimitir acolo, știi? Vorbesc cu el așa, știi? Stau acolo, da. Aprind o lumânare și-i spun ce nu i-am spus niciodată”, a încheiat vedeta, relatează cancan.