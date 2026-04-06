Adrian Severin: Cine a semnat contractul cu Pfizer puteau să știe că e o imensă escrocherie

Subiectul banilor pe care România trebuie să-i achite companiei Pfizer, dezbătut, luni, în podcastul moderat de Robert Turcescu și difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Invitatul emisiunii, Adrian Severin, a afirmat că marii vinovați sunt cei care au semnat contractul pentru achiziția vaccinurilor.

În contextul litigiului internațional demarat de gigantul farmaceutic împotriva statului român, Adrian Severin consideră că, deși statul este cel care va fi executat silit, vinovații sunt reprezentanții acestuia care au semnat acordurile fără a respecta obligațiile fundamentale de diligență și prudență.

Conform analizei făcute de Adrian Severin, mecanismul prin care bugetul public a fost angajat în aceste cheltuieli ridică semne de întrebare nu doar din punct de vedere politic, ci și juridic. Acesta a subliniat că persoanele care au acționat în numele statului ar fi trebuit să prioritizeze interesul național în fața oricăror presiuni externe.

„Statul român e statul român, trebuie să execute contractul. Însă, cei care au generat acest contract nu sunt o abstracțiune. Statul român este totuși o abstracțiune. În timp ce cei care au semnat n-au fost statul. Au fost reprezentații statului, care aveau o obligație de prudență, o obligație de diligență, o obligație de a angaja statul în niște acorduri, niște contracte care să fie justificate din punctul de vedere al oportunității și de asemenea să fie întemeiate din punct de vedere legal”, a declarat Adrian Severin în cadrul podcastului.

Fostul ministru a ridicat problema legalității acestor contracte, sugerând că decizia de a achiziționa cantități masive de seruri, care ulterior au expirat sau au fost distruse, depășește sfera unei simple erori de management politic. Lipsa de transparență privind aprobările necesare pentru semnarea acestor documente cu valori financiare colosale reprezintă, în viziunea sa, un element cheie în acest dosar.

„Eu nu știu ce aprobări, aici este o problemă, nu știu ce anume aprobări au fost date pentru ca aceste contracte să fie semnate. E vorba totuși de un contract care angajează bugetul de stat și încă la valori foarte mari. Dar trecând peste acest aspect pe care nu-l cunosc, este clar că lipsa de oportunitate a unei asemenea afaceri este mai mult decât o decizie politică, să-i spunem, discutabilă.

Am putea să vorbim mult mai probabil despre un abuz în serviciu și chiar ceva mai mult decât asta. Pentru că cei care au semnat știau sau trebuiau și puteau să știe că totul este o imensă excrocherie. Ei trebuiau, știau și trebuiau și puteau să știe că e vorba nu despre un vaccin, ci despre o terapie genomică neexperimentată suficient”, a mai adăugat acesta.

Un alt punct fierbinte a fost rolul Comisiei Europene în procesul de achiziție centralizată. Adrian Severin susține că România nu ar fi trebuit să cedeze presiunilor de la Bruxelles.

„Știau sau trebuiau și puteau să știe că vânzătorul este în tot felul de relații mai mult sau mai puțin transparente cu Comisia Europeană, care a a pus presiuni asupra noastră, asupra tuturor țărilor, presiuni care în cea mai mare parte sunt cunoscute și noi trebuia să le răspundem acestor presiuni de pe poziția gândirii noastre, a interesului nostru național. Nici o comisie europeană nu ne poate obliga pe noi să cumpărăm vaccinuri de care nu avem nevoie”, a concluzionat Adrian Severin.