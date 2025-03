Sport Adrian Ilie despre urmașii săi din fotbal: Nu au calitățile mele, dar sunt jucători buni







Fostul atacant al naționalei României, Adrian Ilie, a fost invitat recent în podcastul GSP "2 la 1", unde a discutat despre cariera sa, generația actuală de fotbaliști și cine ar putea fi considerat urmașul său în fotbalul românesc. Deși a menționat câțiva jucători promițători, Ilie consideră că niciunul nu se apropie de stilul său unic.

Cinci atacanți români care îi plac lui Adrian Ilie

Întrebat pe cine vede drept succesorul său în fotbal, fostul internațional a enumerat câteva nume din generația actuală:

"Îmi plac mulți atacanți: Denis Drăguș, care trece printr-o perioadă mai grea, Dennis Man, Ianis Hagi. Daniel Bîrligea și Louis Munteanu au și ei calitate, sunt decisivi meci de meci. Munteanu marchează foarte ușor," conform GSP.ro.

Cu toate acestea, Ilie a fost sincer și a precizat că aceștia nu au aceleași calități pe care le avea el ca jucător: "Nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Nu au calitățile pe care le-am avut, dar nici eu nu le-am avut pe toate. Cine știe... dacă eram și eu înalt cât Ibrahimovic și alergam așa, jucam doar la Milan!"

Cel mai dificil adversar din carieră

În timpul interviului, Ilie a fost întrebat și despre cei mai puternici fundași pe care i-a întâlnit în carieră: "Am avut foarte multe meciuri cu Cannavaro... Ne-am tot întâlnit încă de la U21 și mereu a ieșit cu scântei. Mai erau Maldini, Crespo..."

În ceea ce privește cel mai memorabil moment al carierei sale, Ilie a povestit despre participarea la două finale de Champions League, subliniind importanța pregătirii psihice și tactice la cel mai înalt nivel.

Ilie: "La Electroputere am jucat pe gratis!"

Discuția a ajuns și la primele câștiguri financiare ale lui Adrian Ilie în fotbal: "Păi ce bani?! La Electroputere jucam gratis, nici măcar un televizor nu mi-au dat! Totuși, la Steaua am primit de la început bani mulți și mașină. Ulterior, în 1996, am cumpărat un hotel în Poiana Brașov. Nu am jucat niciodată fotbal pentru bani, totul a fost plăcerea mea."

Ce sfat și-ar da lui însuși?

Dacă ar putea să se întoarcă la începutul carierei sale, Ilie spune că nu ar schimba prea multe: "Să fiu la fel! Cred că am făcut cam tot ce am putut, nu văd cum aș fi ajuns mai sus. Mi-ar fi plăcut, totuși, să joc la un club mare, cum ar fi Real Madrid."

Fostul atacant a mai povestit că Gică Popescu i-a recomandat Barcelonei să îl transfere, dar clubul catalan nu a fost convins pe moment. "După un an, l-au sunat pe Popescu din nou și l-au întrebat de ce nu le-a spus că sunt chiar atât de bun!" a dezvăluit Ilie, amintind perioada de succes petrecută la Valencia.

Un "Cobra" nou în fotbalul românesc?

Întrebat dacă va mai exista un atacant ca el în fotbalul românesc, Adrian Ilie a răspuns optimist: "Cu siguranță! Suntem un popor talentat."

Deși rămâne modest în ceea ce privește propria sa valoare de piață, Ilie consideră că în fotbalul modern ar fi valorat între 40 și 60 de milioane de euro. "Încă nu știu dacă aș fi putut ajunge la un club precum Barcelona sau Real Madrid, dar îmi place să cred că aș fi avut o șansă."