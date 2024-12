Sport Gică Popescu, furios pe Hagi. Managerul echipei nu și-a ținut promisiunea







Gică Popescu și-a exprimat nemulțumirea față de prietenul său, Gică Hagi, managerul echipei Farul. Cauza diputei dintre cei doi este faptul că Nicolas Popescu nu joacă deloc în timpul meciurilor, chiar dacă acesta a promis impresarului că sub conducerea sa o va face.

Gică Popescu, negru de supărare pe Hagi

Impresarul, fostul fundaș al naționalei, a expus dicuția pe care acesta a avut-o cu Hagi înainte de începerea sezonului. Hagi i-a promis băiatului lui Popescu ca i se va acorda mai mult timp în cursul meciurilor, dar cest lucru nu s-a întâmplat.

El a povestit că este supărat din cauza încălcării promisiunii, băiatul său neavând șansa de a-și demonstra talentul și este folosit doar la finalul meciurilor.

„Nu joacă mai deloc. Eu am vorbit cu Gică în vara acestui an și mi-a zis că o să aibă mult mai mult spațiu, că va juca mult mai mult. Din păcate, nu s-a întâmplat. În ultimele cinci meciuri... a jucat în patru, dar șapte, zece minute. Foarte puțin. Nu prea prinde echipa pentru că nu i s-a dat spațiu”, a declarat fostul internațional.

Popescu, revoltat

Gică Popescu declară că singura problemă a fiului este creșterea bruscă, normală în rândul acestora.

„Nu are puțin talent, are mult talent! Pentru că în momentul în care el a venit la Farul, Gică a venit și a zis ”Bă, l-am văzut pe Nico jucând, e bombă! Adu-l la Constanța!”. L-am adus la Constanța. A avut o problemă când a crescut foarte, foarte mult. Se întâmplă des la copiii ăștia”, a susținut impresarul.

De asemenea, Gică Popescu consideră că Nicolas este un jucător bun, care se poate mula cu ușurință cerințelor antrenorului.

„Nu cred că fără probleme poate face față ușor la cerințele primei echipe. Ușor! Aici nu vorbim de nepotisme. Dacă are valoare, să joace! Da? Dacă nu are valoare, să crească și să joace după aceea.Eu cred că poate să joace mai mult. Deci dacă ar juca și ar juca prost, da, aș zice: ”Băi, joacă prost!”. Da, să joace, adică, băi, joacă doi, trei, cinci, zece și joacă slab, Băi băiatule, du-te și joacă în altă parte! Eu nu vreau să joace pentru că e nepot! Vreau să joace că are calități și poate să fie de ajutor echipei. Și eu cred că poate să o facă foarte bine”, a mai adăugat acesta în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, de la Gsp.ro