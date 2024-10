Monden Legătura complicată dintre Gică Popescu și Gică Craioveanu. Au în comun numele și două femei







Celebrii fotbaliști Gică Popescu și Gică Craiovreanu n-au împărțit doar o iubită - pentru unul devenită și nevastă - ci și o soacră. Care - se dovedește acum - e gură-spartă. Dar și gură bogată, pentru că îi terfelește pe cei doi internaționali români cum n-a mai făcut-o nimeni.

Doina Deselnicu acuzații la adresa celor doi internaționali

Este vorna despre mama Oanei Deselnicu, fosta iubită a lui Gică Popescu și fosta soție a lui Gică Craioveanu.

Doina Deselnicu s-a lansat într-o serie de acuzații absolut fără precedent la adresa celor doi fotbaliști, a căror singură greșeală pare să fi fost că s-au îndrăgostit de aceeași femeie, fără a bănui ce dezastru poate ieși când împarți și soacra.

Câte ceva din trecutul părinților iubitei de fotbaliști dezvăluise, deja, Gică Craioveanu. El a povestit că s-a certat cu fostul socru, Petre Deselnicu, la despărţirea de Oana. Socrul Petre, cunoscut și ca ,,zâmbetul Craiovei”, l-a acuzat pe Craioveanu că nu a fost corect cu el.

Gică Popescu, reacții la acuzațiile Doinei Deselnicu

Gică Popescu, serios cum îl știm, a fost mai rezervat, dar până și fostul căpitan al Barcelonei a vorbit despre motivul pentru care nunta cu Oana Deselnicu a fost anulată. Acolo, dinastia feminină a familiei a intervenit prin bunica iubitei, căreia Oana i s-a plâns de fostul libero.

,Ne înțelegeam foarte bine. La un moment dat însă, am observat o schimbare. Veneam acasă de la antrenament și o găseam mereu supărată. „Ce ai?” Ea: „N-am nimic”. O lăsam în pace, dar azi așa, mâine așa, devenea clar că ceva era în neregulă. Îmi mergea excelent la echipă, dar mă întristam ajungând acasă. Luaserăm decizia de a ne căsători.

Pe atunci credeam că, odată plecat în străinătate, e obligatoriu să mă însor cât mai repede. Nu știu, aveam, așa, o senzația, că rămân neînsurat. Văzând că nu vrea să-mi spună ce se întâmplă, m-am gândit să aflu ce vorbea de fapt cu ai ei, cu bunică-sa. E clar că-mi ascundea ceva. Am lăsat o casetă în telefon. Seara, am luat caseta. Am plecat și am ascultat-o în mașină”, a povestit Gică Popescu.

El a mărturisit, în exclusivitate pentru Evz.ro, că ceea ce a auzit pe înregistrare l-a lăsat fără cuvinte: „Nu mă mai înțeleg cu nebunul. Nu mă mai înțeleg și pace!”, îi spunea Oana Deselnicu bunicii sale.

Atacuri defăimătoare la adresa internaționalului Gică Craioveanu

Doina Deselnicu spune acum că soțul ei l-ar fi ajutat pe Gică Craioveanu să devină mare fotbalist, așa că nu-i pasă de ce spune fostul ginere despre ea și că oricum, toate sunt prostii. Mai mult, deși îl atacă public acum, susține că subiectul „Craioveanu” a fost închis, în familia ei, de două decenii.

„Cu problemele fotbaliștilor pe care i-ați enumerat mai înainte pe noi nu ne interesează absolut deloc de 20 de ani de când soțul meu nu mai este. Craioveanu poate să spună multe. La halul în care a ajuns și cum e poate să spună multe. Adevărul îl știu prietenii noștri și toată Craiova. El vorbește mult și prost. E problema lui dacă vorbește la adresa fostului socru, care împreună cu Jane Nițulescu l-au adus de la Severin la Craiova și l-au făcut fotbalist.

Știți un proverb la noi în țară? Hoțul strigă hoțul, așa că… Să stea liniștit Craioveanu că dacă a făcut ce a făcut, ajunsese și el ceva fotbalist, datorită lui Deselnicu, Marcel Popescu și Giovani Becali… Soțul meu s-a zbătut ca peștele pe uscat ca să-l ducă în străinătate și când s-a văzut precum câinele scăpat din lanț, a început în stânga și în dreapta cu gagici, cu nu știu ce, și normal că..”, a spus Doina Deselnicu, care a adăugat că motivul divorțului ar fi fost infidelitatea lui Craioveanu.

Asupra lui Gică Popascu, fosta soacră se ferește să toarne aceeași căldare de lături. „Cu Gică Popescu ne-am despărţit în relaţii… A fost aşa de două săptămâni, nu mai mult. Are familia lui, are casa lui, e problema lui. Minciuni, cum sunt la noi în ţară, bârfe!”, a mai spus Doina Deselnicu.