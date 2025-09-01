Actualitate Adolescentă aproape moartă. A mâncat legume și laxative două săptămâni







După ce a încercat să slăbească rapid urmând o dietă riscantă compusă în principal din legume și laxative, o adolescentă din provincia Hunan, din China Centrală, a fost la un pas de a-și pierde viața.

Adolescenta chineză, care va fi numită doar Mei, a urmat o dietă drastică în încercarea de a-și îndeplini dorința de a încăpea într-o rochie nouă de ziua ei. Această decizie a dus în cele din urmă la internarea ei în spital.

După o pierdere rapidă a forței în brațe și picioare, precum și apariția dificultăților de respirație, Mei a fost transportată la spital după ce a consumat doar porții mici de legume și laxative timp de două săptămâni.

Mei a fost diagnosticată cu o afecțiune cunoscută sub numele de hipokaliemie severă, în urma rezultatelor analizelor de sânge de urgență, care au arătat că nivelul de potasiu din sânge îi scăzuse la valori letale. Insuficiența respiratorie și stopul cardiac brusc sunt două posibile consecințe ale acestei boli care pune viața în pericol, dacă nu este tratată.

Mei a raportat personalului medical că a urmat o dietă compusă din legume și laxative timp de două săptămâni, în speranța de a slăbi suficient pentru a putea purta rochia de ziua ei. Din cauza dietei excesive pe care o urma tânăra de 16 ani, ea se afla într-o stare critică și era pe punctul de a suferi un stop cardiac.

Pentru a supraviețui, ea a avut nevoie de un tratament medical de urgență care a durat douăsprezece ore. Ea s-a recuperat în mod miraculos și a fost externată recent din spital; cu toate acestea, medicii au folosit cazul ei ca avertisment pentru alte persoane care doresc să slăbească rapid, fără a acorda prea multă atenție sănătății lor.

Avea o relație foarte ostilă cu ea însăși. Un utilizator a postat pe Weibo, versiunea chineză a Twitter, spunându-i că tot ce trebuie să facă este să alerge cinci kilometri în fiecare zi. Sunt laxative. „Nu încerca să slăbească, ci încerca să-și ia viața”, a remarcat o altă persoană, potrivit odditycentral.com.