Adio routere WiFi clasice! Cercetătorii anunță dezvoltarea internetului cuantic

Adio routere WiFi clasice! Cercetătorii anunță dezvoltarea internetului cuantic
Routerele WiFi clasice ar putea fi înlocuite. Cercetătorii lucrează la dezvoltarea unei tehnologii revoluționare care ar putea transforma modul în care ne conectăm la internet: internetul cuantic, potrivit SBU News.

Routerele WiFi clasice ar putea fi înlocuite

Această inovație promite nu doar viteze de transfer mult mai mari decât cele ale WiFi-ului tradițional, ci și un nivel de securitate imposibil de atins până acum prin metodele convenționale.

Rețeaua cuantică se bazează pe proprietățile mecanicii cuantice, folosind fenomene precum suprapunerea și întreținerea stării particulelor pentru a transmite date.

Wireles, Wifi

Sursă foto: Pixabay

Practic, informațiile pot circula simultan pe mai multe căi și pot fi protejate împotriva interceptărilor, ceea ce face aproape imposibil accesul neautorizat. Această tehnologie ar putea să elimine majoritatea vulnerabilităților întâlnite în sistemele de internet actuale.

Ce avantaje au routerele cuantice

Unul dintre avantajele cheie ale routerelor cuantice este capacitatea lor de a detecta imediat orice încercare de intruziune. „Securitatea conexiunii devine incomparabil mai mare față de WiFi-ul clasic”, explică specialiștii din domeniu.

În plus, această tehnologie ar putea să revoluționeze modul în care protejăm datele sensibile în mediul online, inclusiv comunicațiile guvernamentale și tranzacțiile financiare.

Wifi

Sursă foto: Freepik

Proiectele de internet cuantic se află încă în faze experimentale. Echipe de cercetători de la Universitatea Harvard dezvoltă prototipuri promițătoare, în timp ce companii private precum QuEra Computing și Amazon Web Services investesc în propriile cercetări.

Totuși, niciun model nu este încă disponibil pentru utilizarea comercială și infrastructura trebuie adaptată pentru implementare la scară largă.

Cât vor costa

Un avantaj important al tehnologiei cuantice este compatibilitatea cu infrastructura existentă de fibră optică, ceea ce ar putea reduce costurile pentru utilizatorii finali atunci când va fi disponibilă pe piață.

Specialiștii estimează că instalarea routerelor cuantice în locuințe nu ar necesita investiții majore, însă momentul lansării comerciale rămâne incert, iar testele continuă pentru a asigura stabilitatea și siguranța sistemelor.

Pe măsură ce cercetările progresează, internetul cuantic ar putea reprezenta următorul salt major în comunicarea digitală, combinând viteza extremă cu un nivel de protecție împotriva atacurilor cibernetice imposibil de realizat în prezent.

