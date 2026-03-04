Instrumentul gratuit oferit de Google care protejează informațiile. Aproape nimeni nu îl folosește

Există o funcție de confidențialitate oferită gratuit de Google care poate ajuta utilizatorii să elimine informațiile personale din rezultatele motorului de căutare. Cu toate acestea, deși instrumentul este disponibil de câțiva ani, majoritatea oamenilor nu par să știe de existența lui sau nu îl folosesc, informează BBC.

Pe internet există numeroase companii specializate în colectarea și vânzarea de date personale. Acestea sunt cunoscute drept „brokeri de date” și pot comercializa informații precum numele, adresa de domiciliu sau numărul de telefon.

Datele ajung astfel să fie disponibile pentru diferite persoane sau organizații, de la firme de telemarketing până la persoane interesate să obțină informații personale. În unele situații, astfel de baze de date pot fi utilizate inclusiv în tentative de fraudă sau furt de identitate.

Pentru a limita răspândirea acestor informații în rezultatele motorului său de căutare, Google a creat un serviciu numit Results About You („Rezultate despre tine”). Acesta permite utilizatorilor să ceară eliminarea linkurilor care duc către pagini unde apar date personale sensibile.

Motorul de căutare analizează constant conținutul de pe internet pentru a indexa informațiile disponibile online, iar în acest proces pot apărea inclusiv date colectate de brokerii de date. Prin intermediul acestui instrument, utilizatorii pot solicita eliminarea unor astfel de rezultate din căutările Google.

După activarea serviciului, utilizatorii primesc notificări prin e-mail atunci când Google identifică informații precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa personală în rezultatele căutării. Ulterior, aceștia pot analiza paginile respective și pot solicita eliminarea lor printr-o procedură simplă. În Statele Unite, funcția poate semnala și informații sensibile precum numere de asigurare socială sau date din pașaport ori permis de conducere.

Pentru a utiliza sistemul automatizat este necesar un cont Google. Totuși, compania oferă și posibilitatea de a face solicitări manuale pentru eliminarea unor rezultate din căutări, inclusiv fără a avea un cont.

Specialiștii atrag atenția că serviciul nu elimină informațiile direct de pe site-urile care le publică, ci doar din rezultatele motorului de căutare Google. Cu toate acestea, reducerea vizibilității acestor pagini poate face ca datele personale să fie mult mai greu de găsit. În același timp, instrumentul nu poate elimina informațiile care circulă în urma unor breșe de securitate sau atacuri informatice, unde datele sunt cumpărate și vândute în mod ilegal.

Utilizatorii trebuie să introducă în sistem anumite date personale pentru ca serviciul să știe ce informații să caute. Pentru unii, acest lucru poate ridica întrebări legate de confidențialitate, mai ales având în vedere controversele din trecut legate de modul în care companiile tehnologice gestionează datele utilizatorilor.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat pentru BBC că datele trimise către Results About You nu sunt folosite în alte scopuri. Compania afirmă, de asemenea, că utilizează sisteme stricte de securitate și criptare pentru protejarea informațiilor.

Potrivit datelor furnizate de Google, peste 10 milioane de persoane au folosit acest instrument de la lansarea sa, în 2022. Chiar și așa, cifra reprezintă doar o mică parte din totalul de aproximativ 1,8 miliarde de conturi Google existente la nivel global.