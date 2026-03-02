Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”

Corina Șuteu, fost ministru al Culturii, a fost invitată, azi, în podcastul moderat de Liviu Mihaiu, pentru evz.ro. Într-o discuție la care a participat și regizorul Bogdan Mureșanu, s-au dezbătut problemele culturii. Aflată mereu în coada priorităților politicienilor, dar esențială pentru formarea unei societăți sănătoase.

Corina Șuteu a explicat că prin cultură se poate crea un scut de apărare împotriva tăvălugului de informații false care circulă pe internet. Și care pot să păcălească foarte ușor. „De fapt, ce fel de politică publică ai astăzi, ce tip, pentru că tu ai tsunamiul ăsta de entertainment, de flux de social media, care vine de influenceri. Tu, rolul tău în politicile publice, care e? Ce s-a schimbat față de acum 40 de ani, ori noi lucrăm cu aceleași instrumente?”, a atras atenția fostul demnitar.

Corina Șuteu a vorbit despre modul în care e tratată cultura și în alte țări și a dat exemplul Franței.

„E un fenomen care se petrece în Europa în general. Nu trebuie să ne imaginăm că asta se întâmplă în România. Nu. Asta se întâmplă peste tot. Cultura, chiar dacă tăierile sunt mai mici, chiar dacă, sigur, în Franța, e, cum să spun, atât de integrată organic în societatea. Ideea e că e integrată în societate. Reacțiile sunt mult mai puternice.

Educația și cultura sunt de fapt cele care armează pe cetățean cel mai tare împotriva războaielor și fake news-urilor și așa mai departe. Deci, pe toate astea ar trebui să le dezvolți. că degeaba cumperi arme. Atâta vreme cât omul, el ăla din societate, nu înțelege ce se întâmplă”, a mai afirmat fostul ministru al Culturii din perioada 2016 - 2017.

„S-a creat și o rețea internațională a transformării culturale din momentul de față, bineînțeles creată de anglosaxoni și de specialiști în politici culturale, care încearcă să găsească noi modele, un nou design pentru cum trebuie făcută astăzi cultură publică. Până la urmă, la nivel de fonduri fonduri publice suntem într-o o prăpastie ca Groapa Marianelor”.

„Suntem la nivel de Tecuci”, a completat Liviu Mihaiu.