Politica

Acuzații de lașitate la adresa liberalilor. Sorin Grindeanu susține că PNL fuge de responsabilitatea guvernării

Acuzații de lașitate la adresa liberalilor. Sorin Grindeanu susține că PNL fuge de responsabilitatea guvernăriiSursa foto: Facebook/Sorin Grindeanu
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Din cuprinsul articolului

Liderul social-democraților a lansat acuzații severe la adresa partenerilor politici cu o singură zi înainte ca PSD să stabilească oficial poziția partidului în privința susținerii Guvernului Luca Niculescu. Sorin Grindeanu afirmă că liberalii intenționează să părăsească Palatul Victoria din dorința de a evita asumarea consecințelor pentru propria gestionare a țării, descriind această decizie ca pe un act de lașitate.

Acuzații de lașitate la adresa liberalilor. Sorin Grindeanu susține că PNL fuge de responsabilitatea guvernării

În același timp, președintele PSD a respins speculațiile conform cărora propunerea sa privind un armistițiu politic de șase luni ar fi o încercare de readucere a lui Ilie Bolojan la conducerea Executivului.

Tensiunile politice s-au intensificat după ce conducerea PNL a lăsat să se înțeleagă că ia în calcul un acord de susținere parlamentară pentru noul premier desemnat, fără ca formațiunea să mai facă parte direct din cabinet. În replică, social-democrații insistă că toate partidele care sprijină noua formulă de putere trebuie să își asume direct actul de guvernare, nu doar votul din Parlament.

PNL

PNL. Sursa foto: Facebook

PNL, acuzat că fuge de consecințele propriilor decizii

În cadrul unei intervenții televizate alături de Victor Ciutacu, președintele PSD a susținut că oferta sa de colaborare temporară a fost primită cu ironie de către liberali, deși scopul principal îl constituie adoptarea rectificării bugetare, elaborarea bugetului pentru 2027 și traversarea unei perioade economice dificile. Principala critică adusă PNL vizează refuzul de a intra într-o nouă formulă guvernamentală alături de PSD, decizie motivată, în opinia lui Grindeanu, de dorința de a se distanța de efectele politicilor promovate anterior.

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„Am înțeles. Am înțeles, domnii vor să-și facă… Sunt mai importante calculele politice pentru PNL decât binele României. Domnule, măcar știm un lucru: îi interesează să plece cât mai repede de la Palatul Victoria, domnule Ciutacu, pentru că nu vor să răspundă de dezastrul pe care l-au făcut”, a declared Sorin Grindeanu la România TV.

Motivele din spatele disputelor din coaliție

Președintele social-democrat a conectat refuzul actual al liberalilor de evoluția relațiilor dintre cele două formațiuni din ultimele luni, subliniind că PNL încearcă să evite decontul politic al propriei administrări.

„De ce s-au agățat cinci luni de zile? Pentru că, în urmă cu cinci luni, au reușit să se victimizeze, să fie la cote mari de încredere, să pară că sunt deținătorii adevărului absolut. Să pară că PSD-ul, cel care este răul absolut, nu face decât să strice un mers normal al lucrurilor. Acum, când se lovesc de efectele propriilor decizii, propriei administrări a țării, vor să fugă. Vor să fugă, vor să nu fie parte a acestei guvernări, vor să nu răspundă. Este lașitate”, a spus Grindeanu.

Clarificări privind armistițiul politic și Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu a subliniat că apelul adresat liberalilor vizează participarea PNL la guvernare și nu o eventuală revenire a lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru.

„Ceea ce mi se spune mie acum: «Domnule, l-ați dat jos și acum vă rugați de Ilie Bolojan să vină?». Nu, eu nu mă rog de Ilie Bolojan. Eu le spun celor de la PNL, care au fost la guvernare în ultimii 14 ani vreo 12, și le spun și celor de la UDMR, care cam la fel au fost, și le spun și alor mei: haideți să facem acest efort, să trecem această perioadă, ca să depășim, să putem face rectificare, să putem face lucrurile absolut necesare pentru funcționarea țării. Ăsta a fost apelul meu. Nu a fost un apel către Ilie Bolojan ca persoană, că nu îl vreau înapoi prim-ministru. Și nu îl vor 90% dintre români”, a afirmat Grindeanu.

Propunerea de pace politică, primită cu ironie de parteneri

Liderul PSD a reiterat necesitatea unei înțelegeri temporare valabile până în primăvară și a reproșat liberalilor modul neserioasă în care au tratat inițiativa.

„Văd că, în aceste zile, spusele mele și apelul meu de a face un armistițiu, de a avea o pace pe șase luni, să trecem această perioadă și, din primăvară, să ne vedem iarăși de jocurile noastre politice, sunt privite cu ironie, cu bășcălie”, a declared acesta.

Liderul social-democrat a făcut ulterior distincția între atitudinea PNL și cea a UDMR în privința propunerii formulate. „Am văzut că această propunere de bun-simț, de pace, de a lăsa la o parte dezbaterile politice, de a vedea ce facem cu țara, a fost luată așa, la mișto, efectiv la mișto, nu de UDMR, ci de către cei de la PNL.”

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