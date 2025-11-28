Monden

Actorul Tony Germano, mort la 55 de ani. O căzătură banală i-a fost fatală

Actorul Tony Germano, mort la 55 de ani. O căzătură banală i-a fost fatală
Actorul și dublorul brazilian Tony Germano a murit miercuri, 26 noiembrie, la vârsta de 55 de ani, în urma unei căderi survenite la locuința sa din São Paulo.

Confirmarea a venit din partea reprezentanților săi, care au transmis un comunicat de presă central dat de publicația People.

Circumstanțele tragediei

Accidentul s‑a produs în timp ce actorul se afla acasă, în contextul unor lucrări de renovare. Reprezentanții săi au precizat:

„Tony a suferit o cădere la domiciliu și, din păcate, nu a supraviețuit rănilor”.

Potrivit informațiilor apărute în presa braziliană — între care site‑ul Metropóles și cotidianul Terra — Tony Germano se afla într‑o locuință veche a părinților săi și făcea verificări la acoperiș când a pierdut echilibrul și a căzut de pe laje.

Se mai informează că cu o seară înainte de tragedie, actorul petrecuse timp cu sora sa și părea entuziasmat de schimbările din viața sa: tocmai se mutase acolo cu mai puțin de o lună în urmă.

Cariera și succesele artistice

Tony Germano avea o carieră îndelungată — de peste trei decenii — atât pe scenă, cât și în dublaj, film și televiziune.

Ca dublor, a dat voce unor versiuni în limba portugheză ale unor producții populare pentru publicul larg: serialul pentru copii Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Nickelodeon), serialul animat Go, Dog, Go! (Netflix), dar și filmul live‑action Beauty and the Beast din 2017 (ediția distribuită de Disney).

De asemenea, a participat la dublajul unor producții precum Elena of Avalor și The Muppets.

În teatru, Germano a avut roluri notabile în mari producții: The Phantom of the Opera, Miss Saigon și Jekyll & Hyde.

Recent, în 2025, a apărut pe ecran în filmul „Labirintul Băieților Pierduți”, interpretând rolul Doctorului Lauro; de asemenea, în 2023 a avut o apariție în filmul „Un an de neuitat: Toamna”.

Reacții și ceremonie funerară

Trupul lui Tony Germano a fost condus joi, 27 noiembrie, la cimitirul Bosque da Paz Cemetery din Vargem Grande Paulista, unde s‑a desfășurat slujba de înmormântare.

Tony Germano

Tony Germano / sursa foto: captură video

Mulți colegi și prieteni din lumea artistică l-au evocat cu durere și respect. Actorul Miguel Falabella, printre cei care au lucrat cu Germano, l‑a numit un „profesionist impecabil” și un „prieten drag” într‑o postare pe rețelele de socializare.

Regizorul filmului „Labirintul Băieților Pierduți”, Matheus Marchetti, a transmis de asemenea un mesaj în care amintește de Germano ca de un suflet generos, talentat și loial:

„Am avut norocul să găsesc un suflet atât de generos, talentat și însuflețit ca Tony Germano. E un dar rar.”

Moştenirea artistică

Tony Germano a lăsat în urmă o carieră vastă și diversificată — de la muzical şi teatru, la dublaj, film și televiziune.

Munca lui a contribuit la versiunile în limba portugheză ale unor producții internaționale apreciate, făcându‑le accesibile publicului brazilian.

Deşi tragicul sfârșit a întrerupt o viață și o carieră prolifică, contribuțiile sale vor rămâne în operele pe care le‑au apreciat generații de spectatori și fani.

