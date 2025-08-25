EVZ Special Actorul piteștean care ne-a făcut să râdem dar și să vărsăm o lacrimă







Actorul piteștean care ne-a făcut să râdem dar și să vărsăm o lacrimă. Sebastian Papaiani ar fi împlinit astăzi 89 de ani.

Sebastian Papaiani a abordat o paletă foarte largă de roluri. În materie de film, a fost aproape un autodidact.

Sebastian Papaiani s-a născut la o margine de Pitești, dintr-un tată grec, de unde și numele de familie. Era 25 august 1936. Copilăria sa fragedă s-a desfășurat sub semnul războiului. Din Pitești, pornise spre afirmare mult mai devreme Marin Teodorescu Zavaidoc în muzică. Mai târziu, în fotbal, va străluci Nicolae Dobrin. Cei trei au în comun faptul că au fost autodidacți.

Sebastian Papaiani a absolvit IATC în 1960, după ce avusese diverse meserii și se apropiase de lumea teatrului. Una din meseriile marelui actor de mai târziu a fost aceea de contabil de farmacie.

Debutul marelui actor pe marele ecran a avut loc în 1963, în filmul Partea ta de vină. Sebastian Papaiani a început cu rolurile de tânăr țăran plecat să lucreze pe șantiere. Rol de muncitor sudor a făcut și în Diminețile unui băiat cuminte din 1967, unde a jucat alături de Dan Nuțu. Surâs în plină vară și Păcală l-au impus pentru totdeauna ca un actor care trece ușor de la dramă și film social, către comedie.

A fost plutonierul Căpșună din seria Brigada Diverse, a fost escrocul și hoțul mărunt din filmele Roșcovanul, Cu mâinile curate (rolurile Lampă și Oarcă). În Ultimul cartuș, l-a jucat pe muncitorul la moșie Ilie Oarcă, devenit agent de sprijin al Siguranței.

Actorul Sebastian Papaiani (al treilea din stânga). De la stânga la dreapta, următorii monștri sacri: Iurie Darie, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, câinele polițist Costel și Dumitru Furdui- film din seria „Brigada Diverse”

Am fost 16 a fost un film de război în care Sebastian Papaiani a jucat rolul unui caporal, Dobrița. A revenit la rolul de escroc în rolul șoferului Ștevie din Secretul lui Bachus. Roluri sociale de mare impact a făcut și în filmele din seria Bobocilor, în rolul muncitorului tehnician Pompei, unde a jucat alături de Draga Olteanu Matei și Marin Moraru.

După Revoluție, a reapărut în rolul Păcală, în filmul lui Geo Saizescu, Păcală se întoarce. Evident, nu a fost singura colaborare cu acest regizor. Se întorc păsările călătoare și Astă seară dansăm în familie l-au avut în distribuție. În primul, a fost un inginer-instructor de caiac canoe, în celălalt, a fost „escrocul-asistent” al „escrocului maestru” jucat de către Dem Rădulescu.

Din 2004, când și România a produs telenovele/soap opera, Sebastian Papaiani a fost nelipsit din distribuția lor. Numai iubirea sau Lacrimi de iubire au fost două dintre aceste seriale.

Marele actor ne-a părăsit pe 27 septembrie 2016, la București. A locuit în Capitală, pe Calea 13 Septembrie, nu departe de actualul Hotel Marriot pe partea cu hotelul, în sensul de mers spre intersecția cu Bulevardul Ghencea. Pe fațada blocului respectiv, o placă de marmură, comemorativă amintește trecătorilor grăbiți că acolo a trăit un mare actor!

Cel mai cunoscut cinematograf din Pitești îi poartă numele: Cinematograful „Sebastian Papaiani”, aflat în centrul frumosului oraș de provincie, nu departe de Primărie. pe Strada Victoriei.