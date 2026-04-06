Actorul complet care a făcut cunoscută Oltenia în lume
- Florian Olteanu
- 6 aprilie 2026, 10:36
Oltenia a fost înainte și după Amza Pellea. El a fost olteanul absolut, omul care a reinventat actoria, jucând de la dramă, la acțiune, comedie și film social, politic, fără probleme. Amza Pellea a văzut lumina zilei la Băilești, o mică localitate din câmpia doljeană cu același nume, legată feroviar de Craiova și Calafat. Data nașterii sale a fost 7 aprilie 1931.
Actorul emblematic al Olteniei
În Amza Pellea, s-au îmbinat Oltenia și lumea întreagă. A fost român pentru că era oltean și invers. Amza Pellea a fost un om foarte instruit. A avut studii la actualul Colegiu Carol I și urmase o școală de subingineri din domeniul electricității. Pur și simplu, la Teatru, a mers pentru că a văzut un anunț. Deși concurența a fost acerbă, a reușit din prima să fie admis.
„Nea Mărin”a fost un personaj real, unchiul marelui actor
Amza povestea la filmări, despre Mărin și Elisabeta, strigată Veta. Mărin a dispărut pe Frontul de Est. Era frate cu tatăl lui. Avea acasă o soție iubitoare și cel puțin 6 copii. Elisabeta (Veta) l-a așteptat ani de zile, la Băilești în gară. Veneau trenuri care repatriau prizonieri. Mărin al ei a rămas dispărut.
Tudor Vornicu, sesizând calitatea umorului oltenesc l-a făcut pe Amza Pellea să filmeze scenete, să imprime discuri de vinil. Sergiu Nicolaescu a făcut un film de zile mari, inspirat de personajul Nea Mărin.
Cum vedea Amza Pellea, meseria de actor
„Actorul trebuie să fie complet, el trebuie să joace și dramă și comedie!” Aceasta este replica memorabilă a lui Amza Pellea. dintr-un interviu dat lui Tudor Vornicu. Este testamentul său artistic. Actorul a început cu roluri negative într-unul din filmele din seria Haiducilor. Apoi, Sergiu Nicolaescu i-a descoperit compatibilitatea cu roluri ca Mihai Viteazul. Apoi, a fost distribuit în rolul lui Burebista. A jucat în drama Osânda, câștigând premiul pentru rol masculin la Moscova. Amza Pellea a fost în filme țăran, inginer, milițian, activist de partid, ilegalist, primar. O sarabandă de roluri care i-au adus nemurirea.
Amza Pellea ne-a părăsit la București, pe 12 decembrie 1983. Partenera sa de filmare, interpreta rolului Veta, regretata actriță Draga Olteanu Matei și-a amintit că era undeva într-un turneu când, într-o gară, pe o vreme mohorâtă a aflat că Amza Pellea plecase la întâlnirea cu unchiul său dispărut în război!
Rămâne melodia de jale interpretată de „menestrelul curților dorului” maestrul Tudor Gheorghe, Nea Mărine...:
