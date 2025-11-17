Activist civic din Tiraspol, eliberat din închisoare. Pentru ce a stat mai bine de trei ani în detenţie

Republica Moldova. Vadim Pogorlețchi, activist civic şi militant pentru drepturile omului din Transnistria, a fost eliberat după trei ani şi trei luni de detenţie într-o închisoare de maximă securitate din Tiraspol.

Anunţul a fost făcut de Vadim Vieru, avocat al Asociaţiei Promo-Lex, organizaţie neguvernamentală , cunoscută pentru monitorizarea şi apărarea drepturilor omului în stânga Nistrului.

Potrivit rapoartelor Promo-Lex, Pogorleţchi a fost deținut în închisoarea nr. 3 din Tiraspol, cunoscută pentru condițiile sale degradante.

Originar din oraşul Tiraspol, Pogorlețchii a renunţat la cetăţenia republicii nerecunoscute din stânga Nistrului, deţinând doar cetăţenia Republicii Moldova. Este cunoscut pentru declarațiile sale critice față de structurile ilegale din stânga Nistrului.

Vadim Pogorlețchi a fost reţinut de miliţia transnistreană la 25 august 2022. În iunie 2022, cu două luni înainte de privarea de libertate repetată, în contextul Zilei Internaționale pentru susținerea victimelor torturii, Vadim a relatat despre condițiile de detenție din închisorile transnistrene.

Ulterior, el a fost condamnat la 16 ani de închisoare de o instanţă din Tiraspol pentru așa-numita „trădare de patrie”. În pofida faptului activistul nu deţine cetăţenia aşa zisei republici moldoveneşti transnistrene. Acuzaţia de trădare de patrie i-a fost adusă pentru că a fotografiat un comisariat.

O altă acuzaţie „gravă” pentru care a fost încătuşat activistul a fost „negarea rolului pozitiv al forțelor ruse de menținere a păcii”.

Activistul a fost supus timp de peste trei ani la condiții inumane și degradante de detenție, inclusiv izolare totală, lipsă de asistență medicală și tortură. Totodată, activistul a fost lipsit de dreptul de a comunica cu apropiaţii, care timp de trei ani nu au ştiut nimic despre el.

Activistul Vadim Pogorlețchi a fost inclus pe lista persoanelor pe care structurile de forță de la Tiraspol intenționau să le elibereze, ca parte a condiționalităților impuse regiunii pentru asigurarea tranzitului gazelor naturale.

Totuşi, partea transnistreană nu şi-a onorat iniţial obligaţiunea.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a efectuat pe 14 noiembrie prima sa vizită în regiunea transnistreană,

Şefa diplomaţiei europene în Republica Moldova s-a întâlnit liderul republicii separatiste, Vadim Krasnoselski, consilierii săi şi şefii ministerelor de externe şi al economiei de la Tiraspol.

Biroul politici de reintegrare de la Chişinău declara vara trecută că Pogorlețchi s-a aflat în vizorul constant al autorităților Republicii Moldova.

„Multiple sesizări au fost transmise în adresa reprezentantului politic în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană de la Tiraspol, prin care a fost solicitată eliberarea neîntârziată și necondiționată a cetățeanului Vadim Pogorlețchi, clarificarea circumstanțelor ce au stat la baza acțiunilor abuzive și ilegale la care a fost supus, neadmiterea aplicării tratamentului inuman sau degradant în privința acestuia, precum și acordarea asistenței medicale corespunzătoare.

În paralel, au fost sensibilizați mediatorii și observatorii internaționali în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, precum și partenerii internaționali ai Republicii Moldova, cu apelul de a depune eforturile necesare pentru eliberarea necondiționată și repunerea în drepturile lezate a cetățeanului nostru”, se menţiona într-un comunicat de presă al Biroului.

Autorităţile de la Chişinău au făcut şi un apel către ONU, cerând eliberarea activistului.

Aceasta este cea de-a doua detenție ilegală la care este supus Vadim Pogorlețchi. În perioada 2010-2015, el a fost încarcerat ilegal în penitenciarul nr. 1 din Tiraspol și în penitenciarul din satul Hlinaia.

În 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat câștig de cauză, confirmând încălcarea gravă a drepturilor sale fundamentale în perioada respectivei detenții ilegale.

În perioada anilor 2000-2008, a fost administrator al unor publicații social-politice din regiune, precum: „Днестровский Курьер”, „Руский рубеж”, „Новый днестровский курьер”, „Руский прорыв”. Majoritatea articolelor publicate în aceste ziare aveau un caracter critic la adresa regimului de la Tiraspol.

Aceste activități nu au putut să nu fie observate de regimul de la Tiraspol, iar la 3 mai 2010, Vadim Pogorlețchi a fost sechestrat de reprezentanții așa zisului serviciu vamal al regiunii la punctul de control „Pervomaisk”.

Ulterior, a fost transportat și plasat în subsolul „izolatorului de detenție preventivă al Direcției de miliție” din oraşul Tiraspol, unde a fost deținut în condiții inumane, iar în aprilie 2012, a fost condamnat la 7 ani privare de libertate în închisoare cu regim sever. Atunci i-au fost aduse învinuiri de tentativă de omor.