Sancțiunile împotriva liderilor separatiști din Transnistria, prelungite de Bruxelles până în 2026

Republica Moldova. Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea cu un an, până la 31 octombrie 2026, a sancțiunilor impuse așa-zișilor lideri ai regiunii separatiste din stânga Nistrului. Măsurile restrictive, aplicate pentru prima dată în februarie 2008, rămân un instrument politic prin care Bruxelles-ul sancționează persoanele considerate vinovate de blocarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean și de campania de intimidare împotriva școlilor cu predare în limba română.

Potrivit deciziei Consiliului, sancțiunile constau în interdicții de călătorie pe teritoriul Uniunii Europene pentru persoanele vizate. Acestea sunt acuzate că obstrucționează dialogul Chișinău–Tiraspol și afectează drepturile fundamentale ale locuitorilor din regiune, în special ale copiilor și profesorilor care învață sau predau în grafie latină.

Pe lista neagră se află nume importante din pretinsa administrație de la Tiraspol: Igor Smirnov, fostul lider autoproclamat al regiunii, fiii săi Vladimir și Oleg Smirnov, fostul „ministru de externe” Valeri Litskai, dar și actualul lider nerecunoscut Vadim Krasnoselski.

Într-o anexă separată sunt incluși și funcționari locali implicați direct în campaniile de presiune asupra școlilor cu predare în limba română, între care Igor Mazur, Iuri Platonov și Veaceslav Kogut. În total, 16 persoane sunt vizate de sancțiunile europene.

Deși deciziile de prelungire sunt luate anual, aplicarea restricțiilor a fost suspendată temporar în unele perioade, ca gest de încurajare a dialogului politic. Totuși, lipsa progreselor în soluționarea conflictului a determinat Bruxelles-ul să mențină presiunea diplomatică.

Consiliul Uniunii Europene a precizat că decizia de menținere sau ridicare a restricțiilor va fi reanalizată la finalul perioadei actuale, în funcție de evoluțiile din regiunea transnistreană și de cooperarea autorităților locale cu Chișinăul.

Uniunea Europeană continuă să susțină integritatea teritorială a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internațional și promovează o soluție pașnică a conflictului transnistrean, în baza respectării drepturilor omului și a principiilor democratice.

În contextul tensiunilor regionale amplificate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Bruxelles-ul consideră menținerea sancțiunilor o măsură necesară pentru a descuraja acțiunile separatiste și influența Kremlinului în regiune.

Astfel, prin această decizie, Uniunea Europeană reafirmă sprijinul ferm pentru Republica Moldova și pentru eforturile sale de reintegrare pașnică a teritoriilor aflate sub controlul regimului de la Tiraspol.