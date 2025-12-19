International

Activele Rusiei, eliminate din planul de pace al SUA. Ce prevede noul draft și cine a intervenit

Comentează știrea
Activele Rusiei, eliminate din planul de pace al SUA. Ce prevede noul draft și cine a intervenitDonald Trump / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Statele Unite au retras orice mențiune legată de utilizarea activelor rusești înghețate din cea mai recentă versiune a propunerii americane pentru încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, documentul actualizat nu mai conține prevederi referitoare la soarta celor aproximativ 300 de miliarde de dolari aparținând Rusiei, blocați în principal în instituții financiare europene.

Modificarea ar fi intervenit în urma consultărilor dintre Washington și lideri europeni, în contextul unor diferențe de poziție privind competențele legale asupra acestor fonduri.

Contextul retragerii referințelor privind activele înghețate

Surse familiarizate cu documentul au declarat că noul proiect al propunerii de pace nu include nicio referire la activele rusești înghețate.

Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie

Acestea au precizat că, în forma actuală, planul nu prevede returnarea fondurilor către Rusia, dar nici utilizarea lor explicită în cadrul unui eventual acord de pace.

Activele, estimate la aproximativ 300 de miliarde de dolari (echivalentul a circa 224 de miliarde de lire sterline), rămân în continuare blocate în jurisdicții europene.

Implicarea liderilor europeni în revizuirea propunerii

Potrivit acelorași surse, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, ar fi intervenit pe lângă președintele Statelor Unite, Donald Trump, solicitând eliminarea din document a planurilor care vizau folosirea activelor înghețate în Europa.

Friedrich Merz

Friedrich Merz / sursa foto: captură video

Oficiali europeni au explicat că includerea unei astfel de clauze nu era posibilă, întrucât fondurile se află sub controlul guvernelor europene, nu al administrației de la Washington. Această situație ar fi determinat ajustarea poziției americane în forma finală a draftului.

Diferențe față de planul inițial în 28 de puncte

Versiunea anterioară a propunerii, un plan în 28 de puncte coordonat de Statele Unite, prevedea utilizarea a aproximativ 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru proiecte de reconstrucție în Ucraina.

Conform documentului inițial, aceste proiecte urmau să genereze profituri pentru companii americane. Restul fondurilor ar fi fost direcționate către un mecanism separat destinat finanțării unor proiecte comune ruso-americane. Atât autoritățile de la Kiev, cât și reprezentanți europeni au susținut atunci că planul avantaja Federația Rusă.

Poziția Ucrainei și acuzațiile privind influența Rusiei

Ucraina consideră că Rusia a investit resurse semnificative pentru a împiedica Uniunea Europeană să ajungă la un consens privind utilizarea activelor înghețate în sprijinul Kievului. Potrivit unor surse ucrainene, aceste eforturi ar fi inclus inclusiv presiuni și amenințări la adresa personalului companiei Euroclear din Belgia, una dintre instituțiile care gestionează o parte importantă a fondurilor blocate.

Un oficial ucrainean a atribuit recentele relatări conform cărora președintele Donald Trump s-ar fi opus planului unei campanii de dezinformare rusești, despre care a afirmat că ar fi fost transmisă prin intermediul lui Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american pentru pace.

Același oficial a precizat că „Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, i-a transmis Iuliei Svyrydenko, prim-ministrul Ucrainei, în cadrul unei întâlniri din 9 decembrie, că susține această schemă”.

În lipsa unei poziții clare privind activele înghețate, discuțiile privind încheierea conflictului rămân deschise. Oficialii implicați subliniază că statutul juridic al fondurilor și rolul acestora într-un eventual acord de pace vor continua să fie subiect de dezbatere între Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina, în paralel cu negocierile diplomatice aflate în desfășurare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:57 - Secretele dinastiei Presley. Un copil provoacă o furtună mediatică
11:46 - Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
11:39 - Probleme tehnice la modelele Ford produse în România. Sute de mașini, rechemate în service
11:34 - Activele Rusiei, eliminate din planul de pace al SUA. Ce prevede noul draft și cine a intervenit
11:30 - Conferința anuală a lui Putin: Noi suntem pregătiți și dorim să soluționăm conflictul din Ucraina pe cale pașnică. Li...
11:27 - BOR a lansat platformă de streaming ortodox din lume. Surprize pentru credincioși

HAI România!

Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale