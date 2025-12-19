Activele Rusiei, eliminate din planul de pace al SUA. Ce prevede noul draft și cine a intervenit

Statele Unite au retras orice mențiune legată de utilizarea activelor rusești înghețate din cea mai recentă versiune a propunerii americane pentru încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, documentul actualizat nu mai conține prevederi referitoare la soarta celor aproximativ 300 de miliarde de dolari aparținând Rusiei, blocați în principal în instituții financiare europene.

Modificarea ar fi intervenit în urma consultărilor dintre Washington și lideri europeni, în contextul unor diferențe de poziție privind competențele legale asupra acestor fonduri.

Surse familiarizate cu documentul au declarat că noul proiect al propunerii de pace nu include nicio referire la activele rusești înghețate.

Acestea au precizat că, în forma actuală, planul nu prevede returnarea fondurilor către Rusia, dar nici utilizarea lor explicită în cadrul unui eventual acord de pace.

Activele, estimate la aproximativ 300 de miliarde de dolari (echivalentul a circa 224 de miliarde de lire sterline), rămân în continuare blocate în jurisdicții europene.

Potrivit acelorași surse, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, ar fi intervenit pe lângă președintele Statelor Unite, Donald Trump, solicitând eliminarea din document a planurilor care vizau folosirea activelor înghețate în Europa.

Oficiali europeni au explicat că includerea unei astfel de clauze nu era posibilă, întrucât fondurile se află sub controlul guvernelor europene, nu al administrației de la Washington. Această situație ar fi determinat ajustarea poziției americane în forma finală a draftului.

Versiunea anterioară a propunerii, un plan în 28 de puncte coordonat de Statele Unite, prevedea utilizarea a aproximativ 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru proiecte de reconstrucție în Ucraina.

Conform documentului inițial, aceste proiecte urmau să genereze profituri pentru companii americane. Restul fondurilor ar fi fost direcționate către un mecanism separat destinat finanțării unor proiecte comune ruso-americane. Atât autoritățile de la Kiev, cât și reprezentanți europeni au susținut atunci că planul avantaja Federația Rusă.

Ucraina consideră că Rusia a investit resurse semnificative pentru a împiedica Uniunea Europeană să ajungă la un consens privind utilizarea activelor înghețate în sprijinul Kievului. Potrivit unor surse ucrainene, aceste eforturi ar fi inclus inclusiv presiuni și amenințări la adresa personalului companiei Euroclear din Belgia, una dintre instituțiile care gestionează o parte importantă a fondurilor blocate.

Un oficial ucrainean a atribuit recentele relatări conform cărora președintele Donald Trump s-ar fi opus planului unei campanii de dezinformare rusești, despre care a afirmat că ar fi fost transmisă prin intermediul lui Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american pentru pace.

Același oficial a precizat că „Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, i-a transmis Iuliei Svyrydenko, prim-ministrul Ucrainei, în cadrul unei întâlniri din 9 decembrie, că susține această schemă”.

În lipsa unei poziții clare privind activele înghețate, discuțiile privind încheierea conflictului rămân deschise. Oficialii implicați subliniază că statutul juridic al fondurilor și rolul acestora într-un eventual acord de pace vor continua să fie subiect de dezbatere între Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina, în paralel cu negocierile diplomatice aflate în desfășurare.