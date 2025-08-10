Justitie Act terorist în Republica Moldova. Explozibil aruncat în curtea unui primar







Republica Moldova. Un obiect improvizat a explodat, noaptea trecută, în preajma casei primarului din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Despre incident a anunțat chiar alesul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția. Potrivit imaginilor video publicate de edil, înainte de detonare o mașină s-a oprit în fața casei, iar din aceasta a fost lăsat un pachet suspect lângă gard.

„Ceea ce s-a întâmplat e grav și inexplicabil. Ora 1:57 noaptea, cineva cu mașina a staționat în fața casei mele, a aruncat un explozibil și a plecat. Urmează Poliția să documenteze cazul”, a scris Vornicu pe Facebook.

Ulterior, primarul a declarat pentru presă că s-a trezit brusc în urma deflagrației.

„Pe imaginile camerelor de supraveghere se vede clar cum o persoană aruncă un explozibil dintr-o mașină și pleacă imediat. Nu am primit amenințări directe, dar cred că este o acțiune de intimidare legată de funcția pe care o dețin. Unii ar dori alte decizii decât cele prevăzute de lege, iar noi nu acceptăm acest lucru”, a subliniat edilul.

Incidentul a fost condamnat ferm de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu.

„Este un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă. Am încredere că poliția va documenta conștiincios cazul și că vinovații vor fi trași la răspundere. Suntem alături de colegul nostru și de familia sa”, a transmis acesta într-un mesaj oficial.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a confirmat înregistrarea cazului și a precizat că se desfășoară acțiuni ample pentru identificarea suspecților și stabilirea motivului atacului.

„Luăm în calcul toate ipotezele, inclusiv un posibil act de intimidare”, a adăugat reprezentanta IGP.