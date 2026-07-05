Un accident rutier a avut loc duminică dimineață, pe DN 39, în localitatea 2 Mai, județul Constanța. Un autocar a lovit din spate o mașină de Poliție care era oprită pe marginea drumului, cu semnalele luminoase pornite. În urma impactului, doi polițiști și o tânără de 18 ani au fost răniți ușor, potrivit IPJ Constanța.

Accidentul a fost anunțat în jurul orei 04:20. Primele verificări arată că un bărbat de 45 de ani, din Republica Moldova, se afla la volanul unui autocar care circula pe DN 39, din direcția Mangalia către Vama Veche.

Mașina de Poliție se afla pe partea dreaptă a drumului și avea semnalele luminoase în funcțiune. Echipajul se afla în timpul unei misiuni și efectua verificări asupra unui motociclu atunci când s-a produs impactul, potrivit IPJ Constanța.

Cei doi polițiști aflați în mașină au suferit răni ușoare. O tânără de 18 ani, aflată în apropierea vehiculelor oprite, a fost de asemenea rănită.

Conducătorul autocarului și cel al autospecialei au fost testați pentru alcool și substanțe interzise, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Sâmbătă, patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital după un accident rutier produs pe Drumul Național 7, în județul Vâlcea. Două autoturisme s-au ciocnit frontal, după ce unul dintre șoferi ar fi pătruns pe sensul opus de mers.

Accidentul a avut loc în zona localității Seaca, iar la fața locului au intervenit polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea și mai multe echipaje medicale.

Potrivit primelor verificări, un bărbat de 44 de ani, din Cisnădie, județul Sibiu, conducea un autoturism pe DN 7, iar la un moment dat ar fi intrat pe contrasens și a lovit frontal o mașină condusă de un bărbat de 28 de ani.

În urma impactului, șoferul de 28 de ani și trei pasageri aflați în autoturismul său au fost răniți. Este vorba despre doi minori și o femeie de 69 de ani.

Cele patru victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.