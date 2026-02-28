Acatistul Sfintei Mucenițe Agatha pentru ajutarea celor care suferă de boli de inimă și cancer la sân

Sfânta Muceniță Agata este cunoscută pentru ajutorul pe care îl dă celor care se află în diferite suferințe. Mai ales cei care suferă de boli de inimă sau de cancer la sân îi pot cere îndurare.

Suferințele pe care le-a îndurat pentru iubirea lui Hristos au făcut ca Sfânta Muceniță să capete puteri deosebite. Mai ales atunci când vine vorba despre boli ale inimii, ale sânului sau ale pielii. De asemenea este recunoscută pentru ajutorul pe care îl acordă credincioșilor care se află în situații disperate sau în suferințe.

Ea este cea poate fi invocată pentru dobândirea curajului în cazuri extreme. Acatistul ei se citește în jurul datei de 5 februarie, atunci când Sfânta este prăznuită. De altfel, acesta poate fi citit oricând credinciosul are nevoie.

Sfânta muceniță a ajuns în mâinile lui Chintian cel care conducea cetatea Siciliei, după ce acesta a trimis după ea. Copila făcea parte dintr-un neam bogat, dar creștin, iar la acel moment se dăduse ordin ca cei din această religie să fie asupriți. Chintian și-a dorit să îi corupă sufletul Sfintei așa că a adus-o în cetate.

Numai că toate uneltirile lui nu au avut succes, Sfînta nu a renunțat nicicum la religia ei. Așa că a dat ordin să i se rupă pieptul. Apoi a fost aruncată în temniță unde Sfântul Petru a venit și a vindecat-o.

Scos din răbdări din această pricină Chintian a poruncit ca Sfânta să fie așezată pe cuie și cărbuni încinși. În acel moment întreg teritoriul s-a cutremurat și oamenii l-au rugat să o ridice pe fecioară. În cele din urmă ajunsă din nou în temniță Sfânta și-a dat duhul Domnului după suferințe năpraznice. La un an după, a avut loc un incendiu în același loc, iar oamenii s-au ascuns sub mantia ei, iar focul i-a ocolit.