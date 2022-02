Calendar Creștin Ortodox, 5 februarie. Sfânta Muceniță Agata

Sfânta Agata s-a născut în cetatea Panorm (astăzi denumită Palermo) din Sicilia. Ea a fost fecioară de neam ales şi bogată de averi pământeşti. Era cunoscută pentru frumusețea ei, dar și pentru moștenirea primită de la părinți. Dragostea pentru Hristos era cel mai de preț dar.

În acea vreme, împărăţind păgânul Deciu (249-251), iar Cvintilian fiind pus dregător al Siciliei, a ieşit păgânească poruncă pentru prigonirea şi uciderea creştinilor.

Însă, dregătorul, auzind de această fecioară că este creştină, cuprins de gânduri necurate, a poruncit să fie adusă la judecata lui, în cetatea Catania. Sfânta Agata s-a rugat lui Hristos și s-a lăsat condusă de credință.

Ajunși în Catania, dregătorul a poruncit să o ducă în casa unei femei necredincioase, anume Afrodisia, ca să o despartă de credinţa în Hristos şi să o întoarcă spre realitate. Aceasta a preferat să își piardă viață decât să renunțe la credință.

Sfânta Agata

Dar a vindecat-o noaptea Dumnezeu în închisoare prin arătarea Sfântului Apostol Petru. Credința a ajutat-o să meargă mai departe. Iată ce scrie Sinaxarul:

„La miezul nopții i s-a arătat Sfântul Apostol Petru, cu chipul bătrân și cinstit, purtând în mâinile sale multe doctorii: «Iată, eu stăteam și priveam la tine în ceasul acela când ai răbdat chinurile și am cunoscut că este cu putință să se tămăduiască pieptul tău; pentru aceea am și venit aici».

„Sfânta muceniță Agata a răspuns: «Eu niciodată n-am obișnuit trupul meu cu nici un fel de doctorie, și acum mi se pare că nu se cade a strica obiceiul cel bun, păzit din tinerețe».

„Bătrânul i-a zis: «Și eu sunt creștin și nădăjduiesc să te tămăduiesc; am venit la tine, deci nu te rușina de mine».

„Sfânta i-a răspuns, zicând: «Tu ești bărbat, iar eu fecioară, deci cum voi putea că fără de rușine să-mi descopăr pieptul înaintea ta? Voiesc mai bine să rabd înainte durerea rănilor mele, decât să mă golesc înaintea ochilor bărbătești. Mulțumescu-ți, cinstite părinte, căci pentru mine ai venit aici, vrând să tămăduiești rănile mele, însă să știi că doctoriile cele făcute de oameni nu se vor apropia de trupul meu niciodată».

„Iar bătrânul i-a zis: «De ce nu voiești să te tămăduiesc?»

„Sfânta a răspuns: «Am pe Domnul meu Iisus Hristos, Care le tămăduiește pe toate și care, cu voia și cu cuvântul Său, ridică pe cei căzuți. Acela, de va voi, poate să mă mântuiască și pe mine, roaba Sa cea nevrednică»

„Apostolul a zâmbit puțin și i-a zis: «Acela m-a trimis la tine, fecioară, pentru că eu sunt Apostolul Său; deci, fii acum tămăduită».

„Zicându-i acestea, s-a făcut nevăzut. Sfânta Agata, privind apoi la trupul său, a văzut că toate rănile erau tămăduite.”

Aceasta a plătit scump pentru iubirea față de Hristos, au târât-o pe cioburi ascuţite şi au ars-o cu cărbuni aprinşi. A fost aruncată în temniță şi a trecut la cele veșnice, la 5 februarie în anul 251.

Astfel, în secolul al XI-lea sfintele moaşte au fost mutate la Constantinopol, de unde au fost readuse în Sicilia de către cruciaţi, în anul 1204.