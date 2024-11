Monden Marile vedete de pe Tik Tok, detronate de bunica Gherghina. Va fi colegă cu nepoata lui Johnny Depp







Bunica Gherghina provine din Teleorman și a devenit celebră pe rețelele de socializare. În ultimul timp, aceasta a avut mai multe colaborări pe Tik Tok, care i-au adus mai mulți bani în portofel. Mai mult, ea a primit și propunerea de a juca într-un film.

Bunica Gherghina va juca în filmul „Nosferatu”

Teleormăneanca va juca în noua producție alături de Bill Skarsgard și fiica lui Johnny Depp.

Anunțul a fost făcut chiar de către regizorul Robert Eggers. Conform acestuia, bunica Gherghina are toate calitățile pentru rolul primit, iar succesul dobândit pe rețelele de socializare au ajutat-o mult.

Mai mult, regizorul susține că teleormăneanca a intrat rapid în pielea personajului.

„Ea e cunoscută sub numele de Bunica și are un cont de TikTok ținut de nepoata ei, unde gătește mâncare tradițională românească. Așa am găsit-o”, a povestit Eggers.

S-a adaptat cerințelor regizorului

Bunica Gherghina a primit provocarea de a folosi un accent tipic ardelenesc în film, deși nu provine din această regiune.

„Avea ceva iscusință în fața camerei, pentru că a apărut în talk show-uri. Și are imaginație – ea este din sudul României, dar a făcut un accent transilvănean pentru film – Ceea ce eu nu aș putea să deosebesc, dar ea poate”, a adăugat el.

Povestea se conturează în jurul unui agent imobiliar, care ajunge într-un sat din Transilvania. Potrivit regizorului, acesta se află în drum spre castelul Contelui Orlok din Carpați. Personajul trece pe lângă un grup de romi, iar ulterior poposește într-un han, scenă în care apare bunica Gherghina.

„O doamnă bătrână deosebit de îndurerată, cu o interpretare remarcabil de realistă, încearcă să-l avertizeze pe tânărul agent imobiliar să nu meargă la locuința lui Orlok”, a descris Eggers, potrivit Empire.

Bunica Gherghina, milioane de aprecieri pe Tik Tok

Teleormăneanca are aproape 700.000 de urmăritori pe platforma Tik Tok și milioane de aprecieri.

Premiera filmului Nosferatu va avea loc în ziua de Crăciun, urmând să apară în cinematografe din 3 ianuarie.