Minune în prag de Sărbători la Cluj? Icoana cu chipul lui Iisus Hristos lăcrimează neîntrerupt, de câteva zile. FOTO

Minunea de la Biserica cu Hramul ”Învierea Domnului” din cartierul clujean Zorilor a fost făcută publică de către parohul bisericii, părintele Nicolae Dura. Acesta susține că femeile responsabile cu curățenia au descoperit icoana cu lacrimile lui Iisus Hristos, în timp ce făceau curățenie în pridvor. Minunea s-a petrecut pe 2 decembrie, după slujba de dimineață.

”Partea de pridvor a revenit la două doamne, una dintre ele fiind profesor universitar. Au luat candela, au pregătit untdelemnul, iar cealaltă doamnă a curățat icoana Mântuitorului Iisus Hristos, o icoană pe pânză, față – spate.

Icoana a fost așezată la loc iar în următoarele câteva minute, până au luat candela ca să o pună înapoi, au observat că din ochiul stâng al Mântuitorului, de la pleoapa de jos, a coborât o dâră sub formă de lacrimă până la vârful nasului Mântuitorului”, a spus părintele Dura pentru Cluj24.

Când au văzut această minune, femeile prezente în Biserică s-au închinat la icoană și au fotografiat lacrimile Mântuitorului. Seara, la Vecernie, preotul paroh a putut vedea și el lacrimile, iar acesta susține că erau ajunse până aproape de bărbie. Chiar dacă acum lacrima s-a oprit la nivelul gâtului lui Iisus Hristos, aceasta nu se mistuie.

”Deja picătura ajunsese mai jos buza Mântuitorului, între buza de jos și barbă. De acolo am început să o supraveghem, am fotografiat și filmat fenomenul respectiv. E ceva ce curge dar nu se termină.

Acum s-a oprit la nivelul gâtului Mântuitorului, dar nu se mistuie. La capăt se păstrează aceeași consistență. Am crezut că, odată cu coborârea, se va usca traseul, dar păstrează aceeași umiditate, se vede lacrima pe traseu la fel ca în prima zi”, a precizat parohul bisericii din Zorilor.

Lacrimile icoanei nu au fost atinse și nici verificate

Părintele Nicolae Dura mărturisește că s-a gândit ca a doua zi, adică pe 3 decembrie, să mute icoana în altar, însă a renunțat la această idee. Un profesor de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia i-a povestit parohului un incident asemănător în Alba, când o icoană care lăcrima a fost mutată. La aproximativ o zi după ce a fost așezată în Catedrala Arhiepiscopală, icoana a încetat să mai plângă. Profesorul de la Teologie susține că au mai fost observate mici bobițe, care însă nu au mai curs.

”Atunci am realizat că locul icoanei este acolo și ar fi bine să o ducem înapoi. Icoana este una pe pânză obișnuită, am verificat-o și pe cealaltă parte, e perfect uscată, nu are nimic. Și de atunci stăm și ne minunăm. Nu știu să spun decât că se întâmplă, mai departe doar Dumnezeu știe.

E a doua oară când se întâmplă la noi fenomenul, a fost anii trecuți o icoană a Maicii Domnului de la iconostas care a lăcrimat. De ce? Nu știu.

Cum, care e voința lui Dumnezeu? Depășește așteptările mele, lumea fizică pentru mine nu mai are corespondent. E ceva ce, dintr-o pânză obișnuită, curge. E ceva ce pe mine mă depășește rațional și doar constat că se petrece. Mai departe, doar Dumnezeu știe…”, a mai spus părintele Nicolae Dura.

Părintele paroh a ținut să precizeze faptul că nimeni nu a atins icoana și nici lacrimile acesteia. Icoana cu Iisus Hristos este făcută după una care a fost la Constantinopol.