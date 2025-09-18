ABC îl scoate de pe post pe renumitul Jimmy Kimmel după comentariile despre Charlie Kirk

ABC a anunțat miercuri seară că retrage „pe termen nedeterminat” emisiunea de late-night a lui Jimmy Kimmel. Decizia vine după ce prezentatorul a fost criticat pentru afirmațiile făcute despre presupusele motivații ale bărbatului acuzat că i-a luat viața activistului conservator Charlie Kirk.

Decizia, luată de televiziunea deținută de Walt Disney Company, a venit la câteva ore după ce Brendan Carr, președintele Federal Communications Commission, l-a atacat public pe Kimmel. Acesta a sugerat că FCC - autoritatea de supraveghere - ar putea lua măsuri împotriva ABC din cauza remarcilor prezentatorului din ediția de luni. Televiziunea nu a explicat oficial hotărârea, însă succesiunea evenimentelor de miercuri arată ca un exercițiu neobișnuit de presiune politică asupra unei mari televiziuni americane, scrie New York Times. Un scandal cu implicații politice.

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, aflat la Castelul Windsor într-o vizită de stat, a salutat vestea pe rețelele sociale: „Veste măreață pentru America”. În stilul caracteristic, Trump a scris în mod eronat, că emisiunea lui Kimmel a fost „CANCELLED” (n.r. Anulată). Deși televiziunea anunțase doar suspendarea acesteia.

Potrivit unei persoane la curent cu decizia, care a vorbit cu sursa citată sub protecția anonimatului, suspendarea „Jimmy Kimmel Live” a fost hotărâtă de Robert A. Iger, directorul general al Disney, și Dana Walden, șefa diviziei TV.

În monologul de deschidere al ediției de luni, Kimmel a abordat subiectul uciderii lui Kirk și a spus: „Am atins noi minime în weekend, cu gașca MAGA încercând disperat să-l caracterizeze pe copilul ăsta care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind orice altceva decât unul de-al lor și făcând tot ce pot pentru a puncta politic.” Activiști conservatori au contestat afirmațiile, susținând că i-ar denatura convingerile politice lui Tyler Robinson, suspectul din caz.

Procurorii au indicat că Robinson ar fi scris, în mesaje private, despre „ura” lui Kirk. Autoritățile nu au precizat la ce vederi ale acestuia se referea. Mama suspectului le-a spus anchetatorilor că fiul ei s-ar fi apropiat recent de stânga politică și ar fi devenit „mai pro-gay și pro-drepturile persoanelor trans”.

Într-un interviu acordat miercuri unui podcast de dreapta, Brendan Carr a susținut că declarațiile lui Kimmel fac parte dintr-un „efort concertat de a minți poporul american” în privința convingerilor lui Robinson și a sugerat că F.C.C. are putea lua măsuri, urmând a le evalua.

„Când vezi așa ceva — putem s-o facem pe calea ușoară sau pe cea grea”, i-a spus el gazdei, Benny Johnson. „Companiile pot găsi modalități să-și schimbe conduita și să ia măsuri împotriva lui Kimmel, altfel va exista o muncă suplimentară pentru F.C.C.”

ABC nu a precizat cât va dura suspendarea și nici ce va difuza în intervalul orar al emisiunii. Reprezentanții lui Kimmel nu au comentat imediat, scrie New York Times.