Lucrările la Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, care leagă Joița de Corbeanca, au ajuns la un stadiu de aproape 63%, anunță directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Dacă ritmul actual de execuție va fi menținut, tronsonul ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an, cu câteva luni înainte de termenul contractual stabilit pentru aprilie 2027, potrivit reprezentantului CNAIR.

Pe șantierul celor 17,5 kilometri lucrează asocierea de constructori Retter-Pizzarotti, cu o mobilizare de aproximativ 650 de muncitori și 330 de utilaje.

În prezent, se desfășoară lucrări de așternere a stratului de uzură din asfalt, montare a parapetelor metalice și a panourilor fonoabsorbante, amenajarea fundațiilor pentru spațiile de parcare de la kilometrul 14+500, relocarea conductelor de gaz metan, execuția terasamentelor și consolidărilor, precum și instalarea sistemelor ITS (Intelligent Transport System) și a dispozitivelor pentru evacuarea apelor pluviale.

Totodată, la nodul rutier cu DN1A se asfaltează bretelele de acces, se execută șanțurile pentru scurgerea apelor, se realizează taluzările, se așterne balast stabilizat cu ciment și se montează echipamente ITS.

„Se montează grinzi şi se betonează plăcile de suprabetonare la podul peste CF Bucureşti-Ploieşti (610 m) şi la cel peste şi CF Bucureşti-Piteşti (760 m). Acestea sunt cele mai complexe structuri din cele 10 poduri şi pasaje construite pe traseul lotului 1 al A0 Nord”, arată acesta.

Contractul pentru execuția acestui tronson are o valoare de 815,07 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord se întinde între Autostrada A1 și DN1, traversând localități din județele Ilfov și Giurgiu, respectiv Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca, Joița și Săbăreni.

Cristian Pistol mai spune că Autostrada de Centură a Capitalei reprezintă un proiect strategic pentru infrastructura rutieră, având un rol important în dezvoltarea economică a României și a regiunii București-Ilfov, zonă care generează anual aproximativ un sfert din produsul intern brut al țării.