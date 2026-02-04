A murit Victor Kapra, jurnalist cu 20 de ani de experiență. A lucrat la Mediafax și Ziarul Financiar

Victor Kapra, jurnalist cu o carieră de peste două decenii în presa economică și de tehnologie, a murit. A lucrat la Mediafax, Ziarul Financiar, Publimedia și go4it! și a fost unul dintre promotorii media ai industriei IT&C din România.

Presa românească a pierdut unul dintre jurnaliștii care au contribuit decisiv la dezvoltarea domeniului economic și IT&C. Victor Kapra, considerat un „veteran” al presei de profil, a murit, vestea fiind primită cu numeroase reacții din partea colegilor și a comunității din industrie.

De-a lungul carierei sale, Victor Kapra a fost implicat activ în documentarea și promovarea transformărilor tehnologice din România, într-o perioadă în care internetul, noile media și economia digitală începeau să se contureze ca domenii de interes major.

Victor Kapra era cunoscut nu doar ca jurnalist, ci și ca promotor al culturii digitale. Se descria adesea, cu autoironie, drept „consultant în ale Internetului şi chestii adiacente”, formulare care reflecta stilul său relaxat, dar și implicarea profundă în zona de tehnologie.

A coordonat propriile proiecte online, a dezvoltat campanii de social media și a oferit consultanță pentru inițiative antreprenoriale, într-un context în care comunicarea digitală devenea esențială pentru companii și instituții.

Prin activitatea sa, Kapra a contribuit la profesionalizarea comunicării online și la apropierea publicului larg de subiecte precum inovația tehnologică, startup-urile și economia digitală.

Cariera lui Victor Kapra s-a desfășurat în unele dintre cele mai importante instituții media din România. A lucrat în redacții care au definit jurnalismul economic și de agenție din ultimii 20 de ani.

Printre funcțiile și rolurile ocupate se numără:

– desk editor la Mediafax – redactor-șef adjunct la Ziarul Financiar – redactor-șef al publicației go4it! – new media content manager la Publimedia (MediaPro Group), în perioada 2007–2008

La Mediafax, Kapra a fost implicat direct în fluxul de știri de agenție, într-o perioadă în care presa online se afla încă în plin proces de consolidare. La Ziarul Financiar, a contribuit la dezvoltarea conținutului economic într-o etapă de expansiune accelerată a mediului de afaceri românesc.

La go4it!, una dintre primele publicații dedicate tehnologiei și gadgeturilor, a coordonat conținut editorial într-un moment în care presa IT începea să devină un segment distinct și influent.

Perioada petrecută la Publimedia, ca new media content manager, a fost una definitorie pentru orientarea sa profesională. În anii 2007–2008, conceptul de „new media” era încă relativ nou în România, iar Victor Kapra a fost printre primii jurnaliști care au înțeles potențialul platformelor digitale.

A lucrat la integrarea conținutului editorial în mediul online, la dezvoltarea prezenței digitale a publicațiilor și la adaptarea strategiilor de comunicare pentru internet. Într-un context dominat până atunci de presa tipărită și de televiziune, Kapra a fost unul dintre cei care au susținut constant mutarea accentului către digital.

Dincolo de redacții, Victor Kapra a fost un susținător activ al industriei IT&C din România. A participat la numeroase evenimente de profil, conferințe, lansări de produse și dezbateri despre viitorul tehnologiei.

A colaborat cu antreprenori din zona tech, a oferit consultanță pentru proiecte digitale și a sprijinit inițiative inovatoare, într-o perioadă în care ecosistemul startup din România se afla la început.

Prin articolele sale, intervențiile publice și proiectele personale, a contribuit la popularizarea conceptelor legate de transformarea digitală, social media, comerț electronic și economie bazată pe tehnologie.

Până la final, Victor Kapra a rămas activ în spațiul public, fiind considerat un influencer de calitate în domeniul IT, dar și în jurnalismul economic. Spre deosebire de modelul actual al influencerilor orientați spre expunere agresivă, Kapra era apreciat pentru rigoare, echilibru și consistență.