România are o creștere de 20% în digitalizarea administrației, dublu față de media europeană

România înregistrează o creștere accentuată, de 20%, în procesul de digitalizare a administrației publice locale și naționale – dublu față de media europeană. Informația a fost prezentată de Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), în cadrul conferinței HumAInity 2025, desfășurată la București.

Reprezentantul ADR a subliniat că principala provocare a accelerării digitale nu este tehnologia în sine, ci adaptarea resursei umane și deschiderea utilizatorilor către noile instrumente.

În cadrul aceluiași eveniment, Dr. Andrei Stupu, Fulbright Doctoral Researcher la Harvard – Intelligence, a atras atenția asupra nevoii de echilibru între cunoaștere, morală și tehnologie, explicând că adevărata inteligență umană înseamnă capacitatea de a conecta emoția cu rațiunea.

Cercetătorul a arătat că majoritatea modelelor actuale de inteligență artificială nu au sensibilitate morală, de aceea performanța și optimizarea trebuie completate cu reflecție, empatie și responsabilitate umană.

Într-o perspectivă complementară, Domnica Petrovai, Emotional Healthy Workplaces Expert, a analizat efectele izolării, digitalizării accelerate și tranzițiilor continue asupra stării psihice a liderilor.

„Liderii din cultura noastră gestionează adesea adulți cu un grad mare de imaturitate emoțională. Rezultatul: pasiv-agresivitate și negativism – toate alimentate de anxietate și toleranță scăzută la efort”, a explicat Domnica Petrovai.

Aceasta a subliniat importanța autoreglării sistemului nervos și a menținerii „zonei verzi” – starea de echilibru între conectare, adaptabilitate și prezență conștientă:

„Nu putem conduce dacă suntem deconectați de noi. Conectarea înseamnă să fim prezenți, nu pe pilot automat.”

„Inteligența artificială este deja prezentă în viețile noastre și trebuie să învățăm cum să o gestionăm în avantajul nostru, la nivel de business și personal. În același timp, succesul real nu constă doar în adoptarea tehnologiilor, ci în modul în care le integrăm responsabil, cu atenție la impactul asupra oamenilor și al culturii organizaționale. AI devine cu adevărat valoros atunci când combinăm eficiența algoritmilor cu judecata, empatia și creativitatea umană”, a spus Mădălina Uceanu, organizatoarea HumAInity, la finalul conferinței.

Evenimentul, aflat la prima ediție, a fost organizat de CareerAdvisor & Portal HR și a reunit specialiști din resurse umane, cercetători, juriști, futurologi, psihologi, dezvoltatori de aplicații bazate pe AI și reprezentanți ai instituțiilor economice și administrative.

Printre vorbitori s-au numărat: Radu Hanga (Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București), Andreea Stănescu (Head of Business Management, Infrastructure & Cloud, Site Lead Romania, London Stock Exchange), Ana-Maria Baciu (Top 250 Women in IP), Victor Kapra (Jurnalist Civilization.ro), Ciprian Todea (AI Expert & Entrepreneur), Luiza Müller (HR Director, Orange), Irina Veriotti (Recruitment Manager, Orange) și Diana Stafie Parfeni (Foresight Strategist).

Informații despre ediția a doua a evenimentului vor fi disponibile, în curând, pe www.humainity.ro.