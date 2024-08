Sport A murit un celebru antrenor român. Mulți tineri au făcut performanță datorită lui







Adrian Cherciu, un mare antrenor de natație, a murit. El a fost un antrenor dedicat, activând în cadrul clubului CSS Triumf București și făcând parte din Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Acesta a antrenat sportivi la diferite cluburi, printre care și Clubul Sportiv Navi, unde s-a ocupat de formarea tinerilor săritori în apă.

Adrian Cherciuc, un antrenor de excepție

În 2018, România a cucerit prima medalie de bronz la platformă sincron la un Campionat Mondial de sărituri în apă. Datorită lui Cherciuc țara noastră a făcut performanță în natație.„Am ales meseria de antrenor pentru că îmi place să antrenez copiii!”, a spus el în urmă cu ceva vreme.

Cum a murit Adrian Cherciuc

Moartea lui Adrian Cherciu a fost anunțată de prietenul său apropiat, Adrian Gavriliu. El a declarat că prin mâna antrenorului au trecut cei mai buni săritori în apă din ultimii 20 de ani. Acesta a spus că profesionistul s-a stins din viață chiar în perioada Jocurilor Olimpice de la Paris.

„Lacrimi pt Adrian Cherciu. Adilă, cum ii ziceam…sau Mamulos, ne-a părăsit. Antrenorul care a livrat sportivi pe bandă rulantă săriturilor in apă din România a incetat din viață in urma unei complicații, in doar 3 săptămâni.

Primul antrenor al lui C-tin Popovici, cel prin mâna căruia au trecut cei mai buni săritori in apă din ultimii 20 de ani iși face ieșirea din scenă in plină desfășurare ale JO”, scrie Adrian Gavriliu.

A mai murit un antrenor de natație

Și unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi antrenori și profesori de natație din România, Ion (Relu) Bădescu, a a murit la vârsta de 66 de ani.Printre campionii care au fost antrenați de acesta se află: Rony Bakale (component al lotului olimpic al României în 2005), Alina Tocu, Lucian Dumitru, Ligia Gaspar, Adina Marusanici, Camelia Suba, Larisa Stoian, Florin Istov, Claudiu Pascu, Raluca Pascu (selecționați pentru centrele olimpice de pregătire), Camelia Suba și Adina Marusanici (ambele medaliate cu bronz la Campionatul Balcanic), Tiberiu Bekes (3 locuri 4 la Europenele de juniori).