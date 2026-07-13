Viorel Oancea, primul primar ales democratic al Timișoarei după Revoluția din 1989, a murit luni, 13 iulie 2026, la vârsta de 81 de ani, potrivit anunțului postat de Primăria Municipiului Timișoara. Militar de carieră și om politic, fostul edil a rămas una dintre figurile legate de evenimentele din Decembrie 1989 și de primii ani ai administrației locale democratice.

Oancea a condus Timișoara între 1992 și 1996, după ce a câștigat primele alegeri locale libere organizate după căderea regimului comunist. Ulterior, și-a continuat activitatea publică în Parlament și în Ministerul Apărării Naționale.

În decembrie 1989, Viorel Oancea era maior în Armata Română. Numele său a rămas legat de Revoluția de la Timișoara după ce s-a declarat de partea revoluționarilor înainte de fuga lui Nicolae Ceaușescu.

Oancea a vorbit de la balconul Operei din Timișoara, în dimineața zilei de 22 decembrie 1989, și i-a asigurat pe protestatari că este alături de ei. Gestul său a avut loc într-un moment în care regimul comunist se afla încă la putere.

Pentru participarea sa la evenimentele din Decembrie 1989, numele lui Viorel Oancea figurează între persoanele cărora le-a fost conferit titlul de „Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989”.

În 1992, Viorel Oancea a candidat din partea Partidului Alianța Civică și a fost ales primar al Timișoarei. A condus administrația locală până în 1996, într-o perioadă marcată de tranziția instituțiilor și administrației publice după căderea comunismului.

Anterior, între 1979 și 1989, Viorel Oancea fusese membru al Partidului Comunist Român. După Revoluție, a participat la fondarea filialei locale a Partidului Alianța Civică și a intrat în viața politică postcomunistă.

Activitatea sa publică a continuat și după încheierea mandatului de primar. Viorel Oancea a fost parlamentar și secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

Viorel Oancea a fost membru al Societății Timișoara și un susținător al principiilor Proclamației de la Timișoara. S-a numărat, alături de Eugen Nicolăescu, Mona Muscă și Adrian Cioroianu, printre inițiatorii unei propuneri legislative privind lustrația.

În 2005, Societatea Timișoara i-a acordat un premiu pentru promovarea în Parlament a Legii Lustrației.

Viorel Oancea a primit și titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. De-a lungul carierei sale, a rămas implicat în viața publică și în păstrarea memoriei Revoluției din Decembrie 1989.

Moartea sa, anunțată la 13 iulie 2026, încheie un capitol important din istoria politică și administrativă recentă a Timișoarei.