Peter Cullen, actorul de voce cunoscut în întreaga lume pentru interpretarea personajului Optimus Prime din franciza „Transformers”, a murit la vârsta de 85 de ani, potrivit Associated Press. Actorul canadian a încetat din viață miercuri, 26 august, la locuința sa din Los Angeles, înconjurat de familie.

Vestea a fost confirmată de agentul său, Kevin Motley, iar familia a transmis un mesaj în care i-a cerut publicului să îi păstreze vie moștenirea prin compasiune, integritate și grijă față de ceilalți. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Pentru milioane de spectatori, numele lui Peter Cullen va rămâne legat în primul rând de Optimus Prime, liderul Autobots din universul „Transformers”.

Cullen a dat voce personajului încă din seria animată originală, lansată în anii 1980. Mai târziu, a revenit în rol pentru producțiile cinematografice live-action, începând cu filmul „Transformers” din 2007.

A continuat să îl interpreteze pe Optimus Prime în mai multe filme ale francizei, inclusiv „Transformers: Revenge of the Fallen”, „Dark of the Moon”, „Age of Extinction”, „The Last Knight”, „Bumblebee” și „Transformers: Rise of the Beasts”.

Peter Cullen a explicat de-a lungul timpului că modul în care l-a interpretat pe Optimus Prime a fost inspirat de fratele său mai mare, Larry, veteran al Războiului din Vietnam și fost pușcaș marin.

Înainte de audiția pentru rol, fratele său i-ar fi transmis un sfat care avea să devină esențial pentru construirea personajului: un erou trebuie să fie puternic, dar și blând.

Această idee a rămas asociată cu personajul interpretat de Cullen și cu una dintre frazele care au fost amintite și în mesajul transmis după moartea actorului: „Fii suficient de puternic pentru a fi blând.”

Cariera lui Peter Cullen a depășit cu mult universul „Transformers”. Actorul a avut peste 200 de apariții și credite profesionale în filme, seriale, animații și jocuri video.

Un alt rol important a fost cel al măgărușului Eeyore din universul „Winnie the Pooh”. Cullen a interpretat personajul în serialul „The New Adventures of Winnie the Pooh”, difuzat între 1988 și 1991, și în mai multe producții ulterioare.

Actorul a fost implicat și în realizarea efectelor vocale pentru creatura din filmul „Predator”, lansat în 1987, și a contribuit la sunetele personajului King Kong în remake-ul din 1976. De-a lungul carierei sale, a mai lucrat la producții precum „Knight Rider”, „Spider-Man”, „G.I. Joe”, „Alvin and the Chipmunks”, „My Little Pony” și „Chip 'n Dale Rescue Rangers”.

Peter Claver Cullen s-a născut la 28 iulie 1941, la Montreal, și și-a început cariera în televiziunea și radioul canadian.

Înainte de a deveni unul dintre cele mai cunoscute nume din industria dublajului, a lucrat în emisiuni de televiziune și radio și a apărut inclusiv în programe precum „The Sonny & Cher Comedy Hour”.

Ulterior, s-a concentrat tot mai mult asupra actoriei vocale, domeniu în care avea să construiască o carieră de peste cinci decenii.

Interpretarea lui Optimus Prime i-a adus lui Peter Cullen o nominalizare la Daytime Emmy Awards în 2011, pentru activitatea sa din seria „Transformers: Prime”.

În 2023, actorul a primit un premiu pentru întreaga carieră în cadrul Children’s & Family Emmy Awards, o recunoaștere a contribuției sale la industria televiziunii și a animației pentru copii și familie.

Peter Cullen a construit, timp de decenii, unele dintre cele mai recognoscibile voci din cinematografie și animație. De la Optimus Prime și Eeyore până la creatura din „Predator”, personajele sale au ajuns la public din generații diferite.

Actorul a murit la 85 de ani, iar familia sa a transmis că își dorește ca publicul să îi onoreze memoria prin compasiune, integritate și loialitate față de comunitate