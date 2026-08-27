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A murit jurnalistul clujean Mihai Petean. Peste 20 de ani dedicați presei locale

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A murit jurnalistul clujean Mihai Petean. Peste 20 de ani dedicați presei locale
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Din cuprinsul articolului

Lumea presei din Cluj este în doliu după moartea jurnalistului Mihai Petean, unul dintre profesioniștii care au activat timp de mai bine de două decenii în presa locală, a anunțat jurnalistul Romeo Couți.

Mihai Petean a murit de o boală incurabilă

Acesta s-a stins din viață după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu o boală incurabilă.

Deși în ultimii ani locuia la Oradea, Mihai Petean a rămas asociat cu presa clujeană, unde și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei. A lucrat în mai multe redacții și a traversat numeroasele schimbări prin care a trecut presa locală în ultimele două decenii.

Mihai Petean, o carieră de peste 20 de ani în jurnalism

Mihai Petean și-a dedicat mai bine de 20 de ani jurnalismului, activând în special în presa scrisă. Printre publicațiile în care a lucrat s-a numărat și Gazeta de Cluj, unde a făcut parte din echipa editorială într-o perioadă importantă pentru presa locală.

Ulterior, jurnalistul a ocupat funcția de redactor-șef al Cotidian Transilvan. Din această poziție, Petean a coordonat activitatea editorială a publicației și a avut responsabilitatea conducerii unei redacții locale.

Experiența acumulată în presă l-a dus și spre administrația publică. În 2019, Mihai Petean a ocupat funcția de consilier al lui Horea Șulea, fostul primar al comunei Florești.

Ultimii ani, la Oradea

În ultimii ani ai vieții, Mihai Petean s-a mutat la Oradea, însă legătura sa cu mediul jurnalistic clujean a rămas una puternică. Foștii colegi și oamenii alături de care a lucrat în presa locală îl cunosc drept un jurnalist care și-a dedicat o mare parte din viață acestei meserii.

Petean a trecut printr-o perioadă îndelungată de suferință, în urma unei boli incurabile. În cele din urmă, jurnalistul s-a stins din viață, lăsând în urmă o carieră de peste 20 de ani în presa locală și amintirea unei perioade importante din jurnalismul clujean.

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