Lumea presei din Cluj este în doliu după moartea jurnalistului Mihai Petean, unul dintre profesioniștii care au activat timp de mai bine de două decenii în presa locală, a anunțat jurnalistul Romeo Couți.

Acesta s-a stins din viață după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu o boală incurabilă.

Deși în ultimii ani locuia la Oradea, Mihai Petean a rămas asociat cu presa clujeană, unde și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei. A lucrat în mai multe redacții și a traversat numeroasele schimbări prin care a trecut presa locală în ultimele două decenii.

Mihai Petean și-a dedicat mai bine de 20 de ani jurnalismului, activând în special în presa scrisă. Printre publicațiile în care a lucrat s-a numărat și Gazeta de Cluj, unde a făcut parte din echipa editorială într-o perioadă importantă pentru presa locală.

Ulterior, jurnalistul a ocupat funcția de redactor-șef al Cotidian Transilvan. Din această poziție, Petean a coordonat activitatea editorială a publicației și a avut responsabilitatea conducerii unei redacții locale.

Experiența acumulată în presă l-a dus și spre administrația publică. În 2019, Mihai Petean a ocupat funcția de consilier al lui Horea Șulea, fostul primar al comunei Florești.

În ultimii ani ai vieții, Mihai Petean s-a mutat la Oradea, însă legătura sa cu mediul jurnalistic clujean a rămas una puternică. Foștii colegi și oamenii alături de care a lucrat în presa locală îl cunosc drept un jurnalist care și-a dedicat o mare parte din viață acestei meserii.

Petean a trecut printr-o perioadă îndelungată de suferință, în urma unei boli incurabile. În cele din urmă, jurnalistul s-a stins din viață, lăsând în urmă o carieră de peste 20 de ani în presa locală și amintirea unei perioade importante din jurnalismul clujean.