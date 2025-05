Monden A murit Paul Van Hoeydonck, artistul care și-a trimis sculptura pe Lună







Paul Van Hoeydonck, artistul belgian cunoscut pentru opera de artă trimisă pe Lună, a murit la vârsta de 99 de ani.

Doliu în artă. S-a stins sculptorul care și-a trimis lucrarea pe Lună

Paul Van Hoeydonck s-a născut pe 8 octombrie 1925 și a fost atras de sculptură, pictură, desen, colaj și grafică. Născut la Anvers, acesta a devenit cunoscut datorită unei sculpturi.

Lucrarea „Fallen Astronaut” este din aluminiu și a fost lăsată pe Lună de echipajul misiunii Apollo-15 în 1971. Aceasta este considerată un omagiu adus celor care au murit în timpul misiunilor spațiale.

Omagiu pentru cei care au murit în misiunile spațiale

Aceasta a fost prima operă de artă plasată pe Lună și a rămas unică timp de mai multe decenii, până când, în februarie 2024, au fost adăugate 125 de mini-sculpturi realizate de artistul american Jeff Koons.

