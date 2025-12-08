Sport Breaking news

A murit Ioan Sdrobiș. Antrenorul care l-a făcut mare pe Chivu s-a stins la 79 de ani

A murit Ioan Sdrobiș. Antrenorul care l-a făcut mare pe Chivu s-a stins la 79 de ani Ioan Sdrobiș. Sursa foto: Arhiva EVZ
Ioan Sdrobiș, unul dintre cei mai respectați antrenori ai fotbalului românesc și descoperitorul lui Cristian Chivu, a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul morții lui Ioan Sdrobiș a fost făcut de Mihai Fudulache, patronul  de la Viitorul  Onești, omul care i-a fost aproape în cele mai grele momente: „Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”.

„Ai venit în minutul 90”. Povestea operației care îi salvase viața

În urmă cu un an, când se zvonise în mod fals că ar fi murit, Ioan Sdrobiș povestea drama prin care trecuse: o operație pe cord deschis care l-a adus la un pas de tragedie. Șansa i-a surâs doar datorită prietenului său, Mihai Fudulache.

„Într-o noapte i-am arătat tensiunea, 210 cu nu mai știu cât. A venit peste mine și am mers la Onești. Acolo am dat peste doctorița Miron, îngerul meu păzitor”, rememora antrenorul.

Medicul i-a spus direct cât de grav era: „Ai venit în minutul 90, un minut dacă întârziai făceai accident vascular și nu ai mai fi ajuns la mine.” Trimis de urgență la București, la profesorul Rădulescu, Sdrobiș a trecut printr-o intervenție extrem de dificilă. „Am avut o operație foarte grea”, mărturisea el.

Lucrările la tunelul de pe Autostrada București-Pitești avansează. Se lucrează pe un teren dificil
Salariile din sistemul bugetar ar putea fi înghețate. Guvernul pregătește două OUG-uri

Cariera lui Ioan Sdrobiș

Ioan Sdrobiș a condus numeroase echipe din fotbalul românesc, între care Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Jiul Petroșani, Ceahlăul, FC Vaslui, Extensiv Craiova, Farul, CSM Reșița, Viitorul Onești și multe altele.

Cea mai bună perioadă a avut-o la CSM Reșița, unde a construit una dintre cele mai solide formații ale clubului și a lăsat în urmă rezultate memorabile în prima ligă.

A descoperit un superstar, dar relația s-a rupt: „Aproape că nu mai am niciun fel de legătură cu el”

Cristi Chivu, Inter

Cristi Chivu. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Una dintre marile contribuții ale lui Ioan Sdrobiș la fotbalul românesc rămâne descoperirea și promovarea lui Cristian Chivu. Fostul căpitan al naționalei a debutat la CSM Reșița sub comanda sa, în sezonul 1997–1998.

Cu toate acestea, relația lor s-a deteriorat cu timpul. „Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el”, spunea Sdrobiș anul trecut, dezamăgit că jucătorul pe care l-a lansat nu l-a mai căutat după ce a devenit o vedetă internațională.

Contestatar al lui Mircea Lucescu până la capăt

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu. Sursa foto: frf.ro

Ieșit treptat din lumina reflectoarelor, bolnav și retras, Ioan Sdrobiș mai apărea rar în presă. Iar atunci când o făcea, subiectele gravitau în jurul conflictelor care l-au urmărit ani la rând: Cristian Chivu și Mircea Lucescu.

Sdrobiș a fost unul dintre cei mai vocali critici ai lui „Il Luce”, pe care l-a acuzat în repetate rânduri că influențează culisele fotbalului românesc.

Anul trecut, antrenorul a lansat un nou atac la adresa selecționerului: „Acum să aibă puterea să admită că a greșit. Poate la selecție, poate la schimbări, nu știu, dar cert e că avem probleme. E orgolios, nu vrea să admită niciodată că poate să greșească.”

 

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

