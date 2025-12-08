A murit Ioan Sdrobiș. Antrenorul care l-a făcut mare pe Chivu s-a stins la 79 de ani

Ioan Sdrobiș, unul dintre cei mai respectați antrenori ai fotbalului românesc și descoperitorul lui Cristian Chivu, a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul morții lui Ioan Sdrobiș a fost făcut de Mihai Fudulache, patronul de la Viitorul Onești, omul care i-a fost aproape în cele mai grele momente: „Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”.

În urmă cu un an, când se zvonise în mod fals că ar fi murit, Ioan Sdrobiș povestea drama prin care trecuse: o operație pe cord deschis care l-a adus la un pas de tragedie. Șansa i-a surâs doar datorită prietenului său, Mihai Fudulache.

„Într-o noapte i-am arătat tensiunea, 210 cu nu mai știu cât. A venit peste mine și am mers la Onești. Acolo am dat peste doctorița Miron, îngerul meu păzitor”, rememora antrenorul.

Medicul i-a spus direct cât de grav era: „Ai venit în minutul 90, un minut dacă întârziai făceai accident vascular și nu ai mai fi ajuns la mine.” Trimis de urgență la București, la profesorul Rădulescu, Sdrobiș a trecut printr-o intervenție extrem de dificilă. „Am avut o operație foarte grea”, mărturisea el.

Ioan Sdrobiș a condus numeroase echipe din fotbalul românesc, între care Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Jiul Petroșani, Ceahlăul, FC Vaslui, Extensiv Craiova, Farul, CSM Reșița, Viitorul Onești și multe altele.

Cea mai bună perioadă a avut-o la CSM Reșița, unde a construit una dintre cele mai solide formații ale clubului și a lăsat în urmă rezultate memorabile în prima ligă.

Una dintre marile contribuții ale lui Ioan Sdrobiș la fotbalul românesc rămâne descoperirea și promovarea lui Cristian Chivu. Fostul căpitan al naționalei a debutat la CSM Reșița sub comanda sa, în sezonul 1997–1998.

Cu toate acestea, relația lor s-a deteriorat cu timpul. „Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el”, spunea Sdrobiș anul trecut, dezamăgit că jucătorul pe care l-a lansat nu l-a mai căutat după ce a devenit o vedetă internațională.

Ieșit treptat din lumina reflectoarelor, bolnav și retras, Ioan Sdrobiș mai apărea rar în presă. Iar atunci când o făcea, subiectele gravitau în jurul conflictelor care l-au urmărit ani la rând: Cristian Chivu și Mircea Lucescu.

Sdrobiș a fost unul dintre cei mai vocali critici ai lui „Il Luce”, pe care l-a acuzat în repetate rânduri că influențează culisele fotbalului românesc.

Anul trecut, antrenorul a lansat un nou atac la adresa selecționerului: „Acum să aibă puterea să admită că a greșit. Poate la selecție, poate la schimbări, nu știu, dar cert e că avem probleme. E orgolios, nu vrea să admită niciodată că poate să greșească.”